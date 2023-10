Lautaro Martinez ha vinto il premio AIC come miglior giocatore di settembre

Anche in questa stagione l’Associazione Italiana Calciatori e Ultimo Uomo collaborano per il premio del miglior giocatore del mese. La nostra redazione sceglie 4 giocatori tra cui viene votato il vincitore dai calciatori iscritti all’AIC. In questo mese di settembre 2023 ha vinto Lautaro Martinez – sorpresi? – nonostante l’agguerrita competizione di Albert Gudmunsson, protagonista del coraggioso inizio di stagione del Genoa appena tornato in Serie A (autore di 3 gol nelle ultime due partite) e in generale uno dei giocatori più divertenti del campionato. Insieme a loro due sono andati al voto il difensore del Lecce, Marin Pongracic (bella riscoperta dopo la sfortunata stagione passata in cui un’infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi), e uno dei talenti più cristallini del calcio italiano degli ultimi dieci anni: Domenico Berardi, capace di segnare due gol e realizzare un assist nel giro di cinque giorni, contro Juventus e Inter.

Ma, dicevamo, ha vinto Lautaro Martinez. E non solo per gli 8 gol (più 1 assist) realizzati nelle 7 partite giocate tra agosto e settembre, ma anche per la sensazione sempre più vivida che questo sia l’anno di un suo ulteriore salto di livello. Sarà la fascia da capitano, sarà lo sguardo determinato di chi ha perso una finale di Champions per una questione di centimetri, ma, anche quando non segna (come nel derby vinto 5-1 che ha suggellato le ambizioni interiste), negli occhi di Lautaro Martinez brilla una luce nuova. Per ora, dopo un mese è mezzo, è il giocatore che ha generato più pericoli del campionato, segnando il doppio dei gol rispetto alle previsioni statistiche (4 xG). Lautaro ha messo dentro quasi un terzo esatto dei suoi tiri (32%) e dopo Osimhen è l’attaccante che ha calciato di più in porta finora (25 tiri). Insomma, ha affilato gli artigli e sembra pronto alla sua migliore stagione di sempre. Nel frattempo è diventato il primo giocatore premiato dall’AIC quest’anno, con l’augurio che sia il primo di altri premi simili che lo aspettano nel corso della stagione.