Il disastroso ritorno a casa di Frank Lampard

Per la prima a Stamford Bridge, Lampard torna alla tuta, forse alla ricerca di una simbiosi con la sua gente, un ritorno fugace al suo passato glorioso. “Bentornato a casa Super Frank” recita uno striscione dei tifosi, un gesto sentito che però serve anche a ricordare perché la dirigenza ha scelto lui e non un altro traghettatore qualunque. Quella con il Brighton di De Zerbi è una sfida diretta per l’Europa, per quanto la qualificazione in Europa League o Conference League non salverebbero comunque la stagione del Chelsea.





Dopo tredici minuti il Chelsea passa in vantaggio con un tiro di Gallagher palesemente deviato, un segno che forse la fortuna sta girando (rimarrà invece l’unico gol ad aprile del Chelsea). Da quel momento, però, è solo Brighton: tre miracoli di Kepa non bastano, perché al quarantaduesimo arriva il gol di testa di Welbeck, sì quel Welbeck. A fine primo tempo i tiri del Brighton saranno 12, il record per un avversario a Stamford Bridges da quando questa statistica viene tenuta, a fine partita saranno 26, anche questo un record.



Appena prima del sessantesimo Lampard fa quattro cambi tutti insieme, entrano Ziyech, Joao Felix, Kovacic e Reece James. C’è un’altra squadra che può fare 4 cambi di questo livello? Quattro cambi insieme però vogliono anche dire che la formazione iniziale è stata sbagliata. Neanche dieci minuti dopo Julio Enciso segna il gol vittoria, con un destro sotto l’incrocio da trenta metri. Al fischio finale il pubblico fischia, per Lampard la luna di miele è già finita; i tifosi del Brighton cantano “possiamo giocare contro di voi ogni settimana?”.



Per Lampard è la terza sconfitta in tre partite, eppure è arrivato da neanche 10 giorni. Davanti ai microfoni non può che fare i complimenti al Brighton e a De Zerbi, una squadra che è – più o meno – tutto quello che il Chelsea vorrebbe essere e non è. «Ci mancano le cose basilari del calcio, le corse, i duelli» dice.