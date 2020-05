La Serie A nel mondo parallelo vol. 10

Per quanto improbabile, il Parma aveva ancora una remota possibilità di poter arrivare a quel sesto posto che significava qualificazione all’Europa League. L’Atalanta, quindi, non era l’unica a giocarsi qualcosa e questo rendeva la partita stranamente tesa. Gian Piero Gasperini, con la solita sensibilità, aveva chiamato Roberto D’Aversa “il Salvini della Serie A” per il suo modo di giocare reattivo e inevitabilmente l’Arena d’Oro di Parma non si era fatta sfuggire quest’occasione per trasformare la partita in una gara all’insulto più creativo nei confronti del tecnico dell’Atalanta. Insomma, c’era un bel clima peperino.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci si è messo anche il subitaneo vantaggio di Zapata, con un taglio interno-esterno in area concluso da un tiro a fil di palo – un pattern di gioco che stiamo vedendo sempre più frequentemente in Serie A e la cui ripetitività sta facendo uscire fuori di testa gli esperti, che ancora non riescono a spiegarsela.

Con il cielo così pesante e scuro le differenze tra Mordor e Parma si assottigliano fino quasi a sparire.

Al di là degli «sfottò», comunque, il Parma non è sembrato essere sufficientemente motivato per dare quest’ultima decisiva frustata alla sua classifica. L’Atalanta ha avuto le occasioni migliori ed è sembrata una squadra superiore da tutti i punti di vista. Il 2-0 poi è stato umiliante: dopo un uno-due sulla trequarti il “Papu” Gomez ha tirato una bomba sulla traversa e la ribattuta, in una selva di giocatori del Parma, è finita di nuovo sui suoi piedi, che l’hanno messa in porta. Il 3-0, poi, è stato pure peggio, con una splendida azione collettiva che ha portato Ilicic a segnare a un paio di metri dalla porta vuota. Insomma, non c’è stata partita.

Nel dopo partita Gasperini, rinfrancato dalla bella vittoria, ha provato a spegnere le polemiche che lui stesso aveva acceso. «Io l’avevo detto in senso buono», ha dichiarato il tecnico piemontese «Salvini è un politico a cui va la mia stima, come D’Aversa. Però, al momento, lo vedo in calo nei sondaggi».