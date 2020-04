La Serie A del mondo parallelo vol. 7

C’è stato un breve momento di questa stagione in cui la stagione del Milan sembrava avere senso: la rimonta a Roma e Atalanta possibile. Per la prima volta dopo anni il Milan sembrava non giocare per salvarsi dalla disperazione ma per un obiettivo positivo, in una certa misura entusiasmante.

È durato poco. ora il Milan deve guardarsi alle spalle per proteggere quest’ultimo posto disponibile per qualificarsi a un’Europa League che nessuno, in società, sembra voler disputare.

Il Bologna, come al solito, navigava nella sua onesta, aritmetica metà classifica. Un’aurea mediocritas che fa giocare con le gambe leggere e la testa sgombra.

È un Bologna brasiliano, signore e signori.

Ma il Bologna vincendo poteva superare il Milan. Chissà se lo sapevano, considerando come hanno approcciato la partita. Poche storie, i rossoneri hanno segnato con Ibra su assist di Calhanoglu – un’azione dove la difesa del Bologna ha semplicemente smessso di difendere da un momento all’altro.

Al 53’ uno di quegli episodi su cui girano intere stagioni. Palacio arriva in area di rigore, il pallone di Soriano è un po’ lungo ma calcia in qualche modo; Donnarumma respinge ma la palla torna a Palacio, che si coordina in mezza rovesciata. La palla sta per finire in rete, ma Romagnoli si immola con un salvataggio di esterno sinistro francamente incredibile. Un minuto dopo il Milan raddoppia con una costruzione deliziosa, con Conti che si inserisce e crossa di prima dolcemente per Ibra che segna di testa con una disinvoltura da allenamento.

Il Milan oggi ha dimostrato di non essere ancora una squadra del tutto da mezza classifica; il Bologna invece ha confermato che la sua rincorsa a una qualificazione europea, anno dopo anno, somiglia sempre più al Paradosso di Zenone.