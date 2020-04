La Serie A del mondo parallelo, vol. 5

A un anno di distanza dalla sofferta e angosciosa salvezza raggiunta con Montella, su Firenze aleggiava di nuovo pesantemente l’ombra della Serie B. E questo nonostante l’entusiasmo di Pierluigi Pardo, che invece sembrava raggiante di poter vivere questa partita: «Siamo nella città più bella del mondo, nella culla del Rinascimento!». Nella culla del Rinascimento era arrivato però il Verona di Juric, un po’ l’equivalente per la Serie A degli inquietanti demoni con la faccie animalesche disegnati da Pieter Huys, e che per di più veniva dalla convincente vittoria inflitta all’Inter di Conte.

Che sarebbe stata una giornata da incubo lo si era capito già alla fine del primo tempo, quando la squadra di Iachini era riuscita ad evitare miracolosamente lo svantaggio per diverse volte consecutive in un rimpallo furioso in area dopo una clamorosa traversa colpita da fuori area da Zaccagni.Â

La prima frazione di gioco si era conclusa con 8 tiri di cui 5 in porta per il Verona, e con grandi sospiro di sollievo tra i tifosi viola. Il peggio, però, doveva ancora arrivare. All’inizio del secondo tempo la doccia fredda: Zaccagni sfrutta una disattenzione di Milenkovic per sfilargli alle spalle e mettere il pallone in rete da pochi metri, dopo una bella azione costruita sulla fascia destra. Poi i fischi per Castrovilli, ancora una volta inconsistente, uscito al 52esimo per Duncan, e il miracolo di Silvestri su Chiesa a preparare lo 0-2. Un tap-in facile di Verre dopo una respinta sfortunata di Caceres su un tiro di Stepinski.

La Fiorentina è uscita tra i fischi assordanti dello stadio e adesso ci si chiede quanto durerà ancora Iachini sulla panchina viola. Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, Rocco Commisso non ha voluto fare il suo nome ma non è andato troppo per il sottile: «Non mi piace essere preso in giro, ok? Non sono mica venuto in Italia per suonare l’inno della Fiorentina con Nardella, eh».