La Serie A del mondo parallelo vol. 4

Dopo la storica impresa all’Allianz Arena la scorsa settimana, per il Torino quella con il Brescia rappresentava l’opportunità definitiva per non rimanere invischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra di Longo arrivava alla sfida sulle ali dell’entusiasmo e poteva contare su un Belotti che sembrava splendere di luce propria.

Davanti però si ritrovava un Brescia che guardava a questa partita in maniera ancora più disperata: con una vittoria, infatti, la squadra dei “tre tenori” (Grosso-Corini-Lopez, sempre tutti insieme in panchina) avrebbe clamorosamente riaperto la sfida per non retrocedere. Sul campo, però, “le rondinelle” sembravano tutto tranne una squadra disperata, mettendo in mostra un gioco razionale e associativo. Nonostante un buon primo tempo, per il Brescia alla fine è però arrivata la doccia fredda sotto forma di fucilata sotto il sette di Berenguer da appena fuori l’area.

Nel secondo tempo il Brescia ha accusato il colpo e il suo gioco di possesso è andato in crisi, mentre il Torino dimostrava spirito da grande squadra aspettando il momento per il colpo decisivo. Che la squadra lombarda stesse perdendo la testa lo si è capito prima da un’incredibile disattenzione di Joronen, che ha parato un tiro centrale di gomito, e poi da un vergognoso siparietto dei tre tenori in panchina, in disaccordo su chi fare entrare al posto di Bisoli a fine partita. Grosso e Lopez sono arrivati quasi alle mani e dopo la partita Cellino ha deciso di esonerarli entrambi. Come ama dire spesso Pierluigi Pardo: per il Brescia adesso è «Game Over».