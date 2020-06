La Serie A del mondo parallelo: finale di stagione

L’estadio Presidente Lopes era vestito a festa come poche altre volte nella storia. Spiccava la coreografia dedicata ai campioni storici del Lecce, Ernesto Chevanton era accanto a quella di Pasculli e Causio. Accanto a loro Mister Liverani conciato col cappello del Comandante Che Guevara.

La salvezza, per il Lecce, non era certo scontata in questa stagione. Mentre il Parma, alla fine di una stagione sorprendente, sembrava voler stare attento soprattutto a non compromettere la salute delle possibili plusvalenze estive – Cornelius interessa al Liverpool, Brugman pare destinato al Barcellona di De Zerbi, Gervinho è vicino a un ritorno alla Roma – oppure a quelli già venduti, come Kulusevski, di recente al centro delle polemiche per un commento poco diplomatico sotto una foto di Chiellini (il centrocampista ha scritto, e poi cancellato, “Odio l’Inter”).

Falco aveva dichiarato che il suo sogno era di segnare di destro da fuori area (ognuno hai suoi…) e per poco non ci riusciva dopo 25’. Poco dopo “l’Hernanes col cognome un po’ diverso”, cioè Hernani, ha segnato un’azione confusa e fortunata. Un gol di cattivo gusto, visto il clima di festa dei tifosi del Lecce. A riequilibrare il cosmo ci ha pensato subito Falco, che ha pareggiato. E dopo altri due minuti “la palla è sparita dai radar dei difensori, per riapparire, magicamente, in fondo alla rete”: una descrizione di gran classe del gol di Lapadula a fine primo tempo, dopo un’azione piuttosto elaborata del Lecce.

Mentre tutto scorreva placido e sereno in Salento, è partita una bomba dal piede destro di Grassi, che ha siglato così il 2-2. Il gol che ha permesso una festa completa, però, quello del 3-2, è arrivato, strano e bellissimo, a due minuti dalla fine, dal colpo di testa del giocatore più improbabile, il grande Sandro Mayer, su assist del grande “Khouma” Babacar. Balli fino a notte fonda a Lecce.