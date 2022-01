Quale centravanti per la Juventus?

Eliminato Morata, la Juventus ha in rosa ancora tre giocatori che possono giocare nel ruolo di centravanti: Kean, Dybala e Kaio Jorge. Non sono sufficienti? Se il brasiliano è ritenuto da Allegri tutt’al più un giocatore da buttare nella mischia per gli ultimi minuti, Kean è stato ripreso per giocare in quel ruolo – anche se recentemente è stato provato come esterno. La vera domanda è se Dybala può farlo, o, più precisamente, se Allegri vede Dybala in quel ruolo. In questa stagione l’argentino ha fatto il centravanti solo nel secondo tempo con l’Atalanta (scelta motivata così da Allegri: «Le squadre di Gasperini giocano uomo a uomo a centrocampo e il centravanti che ha qualità tecniche diventa regista»), ma anche nelle ultime partite – prima dell’infortunio con il Venezia – quando ha giocato da trequartista nel 4-2-3-1 capitava di vederlo come riferimento avanzato.

È da quando è arrivato in Italia che si parla del ruolo di Dybala, vista la sua esplosione a Palermo come centravanti atipico. Dybala ha giocato come centravanti – almeno come posizione di partenza – anche con Sarri, in una delle stagioni migliori in bianconero. Allegri tuttavia è stato chiarissimo a riguardo: per lui non è un centravanti.

Eppure, alcune volte, la necessità è la miglior virtù. Lo spostamento di Dybala a centravanti, a cascata, permetterebbe anche di aggiungere nella trequarti della Juventus un giocatore capace di trovare l’ultimo passaggio (teoricamente Kulusevksi, anche se ci sono voci di mercato anche intorno a lui). L’idea di vedere lo svedese, Dybala e Chiesa giocare insieme davanti – attaccando ogni pallone come fosse l’ultimo della loro vita – stuzzica più di un tifoso. Non stuzzica Allegri probabilmente, ma perché non provare per qualche mese?