Il calciatore di A di dicembre 2023: Joshua Zirkzee

Per la secondo volta di fila Joshua Zirkzee si aggiudica il premio di miglior giocatore del mese della Serie A. L’olandese è ormai considerato in maniera unanime una delle principali attrazioni del nostro campionato e dicembre non ha fatto che acuire quest’impressione. Il Bologna ha vinto tre delle cinque partite disputate e la sconfitta con l’Udinese è solo la seconda di questa prima parte di stagione.

L’ex attaccante del Bayern Monaco ha avuto un ruolo decisivo in tutte le vittorie della sua squadra. Oltre al classico repertorio di movimenti incontro, gioco a parete, colpi di tacco e virtuosismi vari, ha anche firmato una doppietta in casa della Salernitana. Se siamo abituati a pensare come a Zirkzee come a un giocatore associativo, che pensa innanzitutto alla manovra e solo in seconda battuta alla finalizzazione, la partita dell’Arechi ci ha riservato una versione differente dell’attaccante del Bologna.

Entrambi i gol segnati alla Salernitana, infatti, sono stati da opportunista, da classico attaccante capace di portare la fortuna dalla propria parte. Il primo, un facile appoggio in rete dopo una respinta di Costil su un tiro lento di Posch. Il secondo, nato da un retropassaggio suicida di Lovato, su cui però Zirkzee è stato bravo a intuire la possibilità dell’errore e a saltare il portiere prima di concludere con un angolo di porta abbastanza stretto.

È nella successiva partita contro la Roma, però, che il numero nove rossoblù ha offerto tutto il meglio del proprio calcio. Zirkzee ha fatto impazzire i difensori di Mourinho con i suoi movimenti a sfilarsi dalla difesa, sia tra le linee che ad aprirsi in fascia, e col suo gioco a parete.

A differenza di novembre, stavolta l’olandese non ha fatto registrare assist, ma è solo una casualità. Se i suoi compagni fossero stati più precisi avrebbe infatti potuto firmarne almeno un paio. In particolare, c’è un’azione nel secondo tempo contro l’Atalanta che racchiude tutti i motivi per cui è impossibile non innamorarsi di lui. Uno scambio cominciato sulla trequarti, dove Zirkzee si muove incontro, riceve e di prima, per anticipare Djimsiti, serve Saelemaekers di tacco alle sue spalle. Poi continua a muoversi in avanti e il belga gli restituisce palla. Zirkzee controlla e con l’esterno va in verticale da Fabbian, dopodiché si muove ancora in avanti per chiedergli la parete. Ricevuto il pallone di ritorno, l’olandese dal limite attrae tutta la difesa atalantina e poi serve Fabbian solo in area. L’ex centrocampista della Reggina calcia alto e manda alle ortiche quella che sarebbe stata una delle azioni più spettacolari del campionato.

Se il 2023 è stato l’anno dell’esplosione, il 2024 appena cominciato dovrà essere quello dell’affermazione definitiva per l’attaccante olandese.