L’Italia in rosso e altre maglie scandalose delle nazionali

Il caso più eclatante di Nazionale “sbagliata” riguarda per contrappasso la patria dell’eleganza e dello stile, la Francia, che nell’ultima partita di Argentina 1978 – un Mondiale piuttosto tristarello per loro, finiti tra le grinfie di Italia e Argentina ed eliminati già al secondo incontro – si spogliò della sua divisa bleu e scese in campo contro l’Ungheria con un’improbabile maglietta a righe verticali bianco-verdi. Era quella la maglietta dell’Atletico Kimberley, squadra di seconda divisione argentina di cui nessuno aveva mai sentito parlare fino a quel momento.

Durante un Mondiale è la FIFA a decidere di che colore debbano essere le divise di ogni squadra, partita per partita. In quel caso le due Federazioni avevano ricevuto a febbraio una prima comunicazione: Ungheria in rosso, Francia in bianco. Ad aprile ne era però arrivata una seconda, di senso opposto: contrordine, Ungheria in bianco, Francia in blu. Evidentemente quest’ultimo pezzo di carta doveva essere rimasto in qualche cassetto di Avenue d’Iéna, la sede della FFF, perché per quel Francia-Ungheria i magazzinieri francesi partirono per Mar del Plata con le sole magliette bianche, lasciando le divise blu a 400 chilometri di distanza, a Buenos Aires.

L’inghippo si svelò solo a pochi istanti dal calcio d’inizio, quando le due squadre si svestirono delle tute da riscaldamento. Così un paio di ambasciatori salirono in macchina e guidarono fino alla sede dell’Atletico Kimberley, sperando che avessero delle magliette non bianche da prestare a Platini e compagni. La risposta fu affermativa e l’onore dei galletti, sebbene un po’ ammaccato, fu salvo. Non si poté tuttavia evitare un piccolo pateracchio, visto che i numeri di maglia del Kimberley arrivavano solo fino al 16, mentre nella rosa francese, composta da ventidue giocatori, c’erano per esempio Lacombe con il 17, Rocheteau con il 18, Rouyer con il 20… inoltre, il centrocampista Papi portava il numero 12 che però non compariva nelle maglie messe a disposizione del Kimberley, perché il 12 era sempre indossato dal secondo portiere.

Si dovettero adeguare cambiando numero: Rocheteau prese la 7, Papi la 10, Rouyer la 11, ma poiché tutti loro indossavano i pantaloncini con i numeri di maglia “originali” sorse un ulteriore caos che alimentò profonde speculazioni filosofiche: se non è mai bello ridurre un uomo a un mero numero, che succede quando i numeri diventano addirittura due, in contraddizione tra loro? Cionondimeno quella Francia si rivelò più forte della confusione dei suoi funzionari federali: vinse 3-1, se ne tornò a casa ma gettò le basi per i suoi splendidi anni Ottanta quando arrivarono due semifinali Mondiali e un titolo europeo, tutti conquistati con la maglia giusta.