Le 10 sconfitte più iconiche dell’Inter post-triplete

38′ Meggiorini, 86′ rig. Rigoni, 89′ Cambiasso, 91′ Rigoni.

Non sono trascorsi nemmeno tre mesi tra l’annuncio ufficiale e l’esonero di Gian Piero Gasperini. A dire il vero non è mai sembrato ci fossero i presupposti per un matrimonio felice. Moratti, preso alla sprovvista dall’interesse di Leonardo verso le lusinghe del PSG, voleva Marcelo Bielsa. Poi Capello. Nessuno si liberò dai rispettivi impegni con Athletic Bilbao e Inghilterra. Anche i tifosi non vedevano di buon occhio un uomo con un forte passato juventino, ex allenatore delle giovanili bianconere e con Rampulla e Ventrone nel suo staff. Nello spogliatoio c’erano alcuni fedelissimi come Milito, Thiago Motta e Ranocchia. Ma si era aggiunto un problema: ai reduci della Copa America venne concessa una vacanza che li rese indisponibili per la Supercoppa persa contro il Milan. Non il modo migliore per far ambientare un nuovo allenatore.

A Gasperini viene contestato subito tutto: difesa a tre, il mancato utilizzo di Pazzini, l’inconciliabilità di Sneijder nel suo 3-4-3. Dopo le sconfitte con Palermo e Trabzonspor, la sensazione è che Moratti attenda solo il terzo indizio per mettere insieme la sua prova e congedare il tecnico. Possibile che possa già arrivare nella trasferta contro il neopromosso Novara? Gasperini lancia tra i titolari nel tridente con Milito e Forlan il giovane olandese Castaignos, fin lì zero minuti in stagione. Dura un tempo. Sneijder in mediana accanto a Cambiasso. L’impressione è quella di un uomo in cerca di una difficile sintesi tra le sue idee e la rosa a disposizione. E molto lontano dal trovarla.

Le distanze tra i reparti, ma anche tra gli stessi difensori, sono così ampie che i non entusiasmanti attaccanti del Novara – Morimoto, Mazzarani, Meggiorini e Rigoni – trovano spesso spazi in profondità da attaccare. Rigoni e Meggiorini, ex Primavera nerazzurro, saranno gli eroi della serata. Cambiasso segna troppo tardi il 2-1, ma si parlerà di lui per un altro episodio. Indica a Ranocchia il numero 4 con le dita: “Giochiamo con la difesa a quattro”, sembra l’unica interpretazione possibile. La versione sarà smentita dal giocatore: «Parlavo di uno schema su calcio piazzato, Ranocchia poteva andare a saltare perché rimanevamo dietro in quattro». Ma la verità ormai è un dettaglio di poco conto in un quadro ormai definito. L’Inter sembra essere tornata la “centrifuga” ribattezzata anni prima da Trapattoni. Un contesto in cui può accadere di tutto, anche una ribellione tattica dei giocatori a partita in corso.

Gasperini fu esonerato dopo 73 giorni, pagando i tanti pregiudizi nei suoi confronti. A cominciare da quello sulla difesa a tre, considerata da molti interisti culturalmente incompatibile con la storia della squadra. Una diffidenza che si sarebbe ripetuta con altri allenatori. Gasperini si ricostruirà una gran carriera, non senza continuare a parlare con grande amarezza e un pizzico di naturale risentimento di quell’esperienza all’Inter.

Il Novara retrocesse con 32 punti, a 10 dalla zona salvezza, non prima di vincere anche a San Siro con gol di Caracciolo. C’era già Ranieri da tempo.