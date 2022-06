I primi passi di Giovanni De Carolis

Pubblichiamo un estratto di “Fighters – Vite da ring” di Tommaso Clerici, edito da Ultra Edizioni.

Ho conosciuto Giovanni De Carolis quattro anni fa in una palestra di Milano, in occasione di una sessione di allenamento di pugilato diretta da lui. Una pratica diffusa negli sport da combattimento e chiamata in gergo “stage”: gli atleti più affermati si rendono disponibili per giornate di seminari in cui insegnano qualche trucco del mestiere agli appassionati di qualsiasi livello, che così hanno l’occasione di incontrarli. Saremo stati una trentina di partecipanti solo per il primo turno, che era di mattina, e Giovanni ci ha supervisionato dal riscaldamento fino alla parte di contatto, osservandoci attentamente, correggendoci o semplicemente dandoci qualche consiglio. In lui ho subito riconosciuto una certa predisposizione all’insegnamento: è chiaro nelle spiegazioni dei movimenti e delle combinazioni, è ricettivo a qualsiasi domanda ed è piuttosto paziente, virtù fondamentale quando si ricopre il ruolo di maestro. Alla fine dell’allenamento è rimasto tra noi a chiacchierare e mi è sembrato una persona discreta, schiva e riservata, molto educata e disponibile, poco a suo agio al centro dell’attenzione ma che quando si parla di boxe si lascia andare, diventando più estroverso e socievole.

In seguito l’ho intervistato in più occasioni, e quindi qualche mese fa l’ho ricontattato chiedendogli se gli andasse di raccontare l’esperienza che ha rappresentato l’apice della sua carriera da pugile, con le conseguenze positive (facilmente immaginabili) e negative (inedite e inaspettate) che ne sono derivate. Lui si è detto interessato, ci siamo accordati per sentirci ed eccoci qua, improvvisamente immersi in quel 9 gennaio del 2016. «È stato il giorno in cui ho combattuto per il titolo mondiale in Germania contro un pugile tedesco che in quel momento vantava una ventina di vittorie, diciannove per knockout, e una sola sconfitta, mentre io avevo un record meno sfavillante. Ogni volta che un fighter italiano ne incontra uno tedesco è come se ci fosse uno scontro culturale tra due mondi agli antipodi. Da loro la boxe è considerata uno sport di prima fascia, hanno strutture all’avanguardia e il pugilato è davvero una professione, nel senso che gli atleti ci campano bene. Noi non abbiamo né quelle possibilità, né la tranquillità che ne deriva, che è fondamentale. In Italia un pugile la mattina si sveglia, va a lavorare e quando stacca si allena. Se però poi deve sfidare un avversario che ogni giorno si alza per andare in palestra, si riposa, ci ritorna, poi ha il fisioterapista, il massaggiatore, e fa qualche attività promozionale per attirare sponsor che gli permettono di godersi una vita da benestante, capisci che i valori in campo cambiano. Non è certo una condizione di benessere a fare il campione, ma sono aspetti che contano. Io, ad esempio, per andarmi ad allenare devo fare 120 chilometri al giorno. Ricordo quello che disse il mio coach durante una trasferta in Germania, guardando gli spogliatoi della palestra in cui c’erano stati i workout aperti al pubblico prima del match: “A Roma solo in questo spazio ci farebbero una palestra intera”. Avevano anche una stanza adibita a lavanderia per le attrezzature. In Italia invece il maestro di boxe deve occuparsi di tutto, dalla gestione amministrativa dell’attività alla pulizia, fino alla vendita dei biglietti degli eventi a cui partecipano i suoi pugili, e spesso ci rimette anche. Il mio maestro dice sempre: “Se lo facessi per i soldi che guadagno sarei uno scemo”, e per noi pugili non è tanto diverso».