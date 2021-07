La perfida Inghilterra di Southgate

Sembra incredibile, ma l’Inghilterra non ha ancora preso un gol. Questo nonostante un totale di 4.6 xG concessi (ovvero, in media, gli avversari degli inglesi in questo Europeo avrebbero dovuto segnare 4,6 gol). Nessuno dei 42 tiri avversari, di cui 10 nello specchio, si sono trasformati in gol e le ragioni sono diverse: sicuramente ci sono meriti di Pickford, portiere arrivato a questo torneo con più di un dubbio alle spalle, ma che si sta dimostrando attento e sicuro, ma più di tutto forse a contribuire è stato il timore che ha messo l’attacco dell’Inghilterra alle sue avversarie.

Tutte le cinque squadre affrontate finora hanno adottato tattiche conservative e, pure se non si è visto molto, anche solo lo spettro di subire le ripartenze di Kane, Sterling, Mount, Sancho e compagnia ha concesso all’Inghilterra più tranquillità di quanto forse si aspettasse. E se lo si poteva aspettare dalle tre squadre incontrate nel girone, Croazia Repubblica Ceca e Scozia (gli unici a non perdere contro di loro, finora), l’atteggiamento di Germania e soprattutto Ucraina è stato emblematico da questo punto di vista, anche se ci sono ovviamente anche dei meriti inglesi da considerare.

La scelta di Shevchenko di presentarsi con un 5-3-2 di contenimento, in controtendenza con l’atteggiamento offensivo avuto dalla sua squadra per il resto del torneo, sebbene comprensibile, gli si è ritorto immediatamente contro: il primo gol di Kane arriva in una situazione in cui tre giocatori dell’Inghilterra hanno la meglio su un ben più nutrito blocco ucraino. Adottare un approccio molto difensivo senza però avere una capacità adeguata di contenere l’attacco inglese ha finito per facilitare il lavoro di Kane e compagni. L’infortunio di Krivstov, difensore centrale dell’Ucraina, ha contribuito a rendere ancora più difficile la partita per gli ucraini e non è bastato il ritorno al 4-1-4-1 per rientrare. Insomma, l’Ucraina si è limitata da sola più di quanto non sia riuscita ad arginare l’avversario.

Le occasioni più pericolose, com’era preventivabile, l’Inghilterra le ha concesse contro la Germania. Una tra tutte (il gol sbagliato da Muller a tu per tu contro Pickford) avrebbe potuto cambiare il destino di entrambe, ma sappiamo com’è andata. Quella contro la Germania è stata l’unica partita in cui Southgate ha scelto di utilizzare una difesa a 5, per disporsi a specchio rispetto al 3421/343 di Low, una scelta orientata soprattutto a limitare le situazioni di isolamento o addirittura inferiorità numerica contro Gosens e Kimmich, memori del dominio degli stessi contro il Portogallo. Questa scelta ha mostrato qualche lato negativo quando la Germania è riuscita a verticalizzare contro la pressione alta alle spalle di Rice e Phillips per Muller o Havertz. Aver tolto certezze alla Germania anche con il pallone, portando 5 uomini addosso ai 5 difensori, ha parallelamente limitato l’aggressività dei tedeschi e contribuito a rendere la partita più passiva, a vantaggio degli inglesi.

Per queste ragioni, i numeri difensivi dell’Inghilterra sono molto buoni. come indicano i dati di Statsbomb: primeggiano negli xG concessi, nella media di xG per tiro concesso, nei tiri concessi su azione e su contropiede, negli xG concessi su calcio piazzato, nei tiri puliti concessi e hanno un buon valore anche sulla distanza difensiva coperta. L’atteggiamento è comunque abbastanza conservativo, così come testimonia il valore molto basso di PPDA, l’alta percentuale di passaggi completati degli avversari e la bassa percentuale di aggressioni in pressione.