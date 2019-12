Il meglio e il peggio della collezione City Edition 2019/20

Atlanta Hawks

Era solo questione di tempo. Con la possibilità di presentare una City Edition diversa ogni anno, le traiettorie degli Atlanta Hawks e del color pesca erano da sempre destinate ad incontrarsi.

La canotta è elegante: una giusta dose di inserti pesca ad adornare una base nera, sulla quale campeggia la scritta frontale PEACHTREE. Forse la meglio riuscita tra le tre City Edition presentate dagli Hawks.

A completare il corredo, un parquet coordinato: la chicca è l’ibrido tra il pallone da basket e la pesca posto sulle due linee di fondo campo.

Ranking 17-18: 20° posto

Ranking 18-19: 12° posto

Indossata per: 11 partite, tutte in casa

Brooklyn Nets

Come migliorare una canotta di per sé già meravigliosa in tre semplici mosse?

Passare da un estremo del color scheme all’altro: fatto. Mantenere il tratto distintivo del design, nella fattispecie la trama che richiama i Coogi sweater indossati e resi celebri da The Notorious BIG: fatto. Rinnovare il lettering frontale, dal classico Brooklyn ad un più caratteristico Bed-Stuy: fatto.

Se poi alla presentazione ufficiale ti porti dietro Joey Bada$$…

Ranking 17-18: 28° posto

Ranking 18-19: 2° posto

Indossata per: 28 partite

Denver Nuggets

I Denver Nuggets fanno parte di quel gruppo di squadre che hanno optato per una scelta conservativa, rischiando poco e puntando forte su un elemento che, in una delle precedenti collezioni, aveva raccolto grandi consensi.

Nel caso della franchigia del Colorado, e non poteva essere altrimenti, l’elemento in questione è lo storico skyline arcobaleno, ridisegnato in chiave moderna e posto questa volta su una base nera nera. Azzeccato.

Ranking 17-18: 22° posto

Ranking 18-19: 4° posto

Indossata per: 7 partite

Se vi avanzano 50 centesimi, giocateveli su una versione con base blu, entro fine 2020.

Los Angeles Lakers

Dopo Kobe Bryant e Magic Johnson, è il turno di Shaquille O’Neal.

I gialloviola confermano per il terzo anno di fila la Lore Series, una loro personalissima interpretazione della City Edition che, di volta in volta, omaggia un grande Laker del passato affidandogli il design della canotta.

Designed for dominance, inspired by legacy. Introducing this year's City Edition Uniform by @SHAQ. pic.twitter.com/MbJUcKFVsh — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 20, 2019

A fare la differenza, in positivo, è la cura per i dettagli: l’acronimo MDE, le stelle con i numeri ritirati dalla franchigia, il vortice triangolare, la placca ad omaggiare Jerry Buss – ogni elemento al posto giusto, in armonia con tutto il resto.

Ranking 17-18: 18° posto

Ranking 18-19: 18° posto

Indossata per: 18 partite

Miami Heat

L’hanno fatta bianca.

L’hanno fatta nera.

L’hanno fatta fucsia.

L’hanno fatta celeste.

Sono uscite quattro mine a prescindere.

Forse la prossima gli viene brutta, dai.

Ranking 17-18: 2° posto

Ranking 18-19: 1° posto

Indossata per: 21 partite

Milwaukee Bucks

A pochi giorni dallo splendido restyling presentato dai loro concittadini con mazza e caschetto, Giannis Antetokounmpo e compagni non potevano certo sfigurare.

E quando i Milwaukee Bucks vogliono fare bella figura, pescano senza indugio dal vaso della vernice color crema: il risultato è la City Edition 2019-20, l’ennesima canotta di pregevole fattura che vestirà la franchigia del Wisconsin, titolare di uno dei guardaroba più eleganti della Lega.

Ranking 17-18: 3° posto

Ranking 18-19: 7° posto

Indossata per: 20 partite

Minnesota Timberwolves

Lo sa bene Cecilia Zandalasini, che vi ha trascorso due stagioni con la canotta delle Lynx: non c’è reale separazione tra le città di Minneapolis e Saint Paul, che non a caso vengono comunemente chiamate le Twin Cities.

Quale migliore idea, allora, se non quella di dedicare proprio a loro e all’indissolubile legame che le contraddistingue la terza City Edition dei Timberwolves?

L’esecuzione, così come accaduto in occasione delle due uniformi che l’hanno preceduta, è splendida: una base di un celeste glaciale, al centro della quale si piazza il grande lettering MSP, bordi asimmetrici e un ulteriore richiamo alle due città al centro della cintura.

Ranking 17-18: 10° posto

Ranking 18-19: 6° posto

Indossata per: 9 partite

Phoenix Suns

Per il terzo anno consecutivo, i Phoenix Suns optano per un omaggio alla comunità ispanica della loro città e dell’Arizona. A differenza delle precedenti edizioni, però, la City Edition 2019-20 è accattivante, con una trama viola ad impreziosire colletto e bordi, e una versione tutta nuova della bandiera statale, con i colori dei Suns, sulla gamba destra.

Ranking 17-18: 16° posto

Ranking 18-19: 26° posto

Indossata per: 7 partite, una delle quali giocata a Mexico City

Toronto Raptors

Si dovesse eleggere la numero 1 della collezione 2019-020, la City Edition dei Toronto Raptors sarebbe una fortissima indiziata: la palette nero e oro è ormai consolidata nel DNA della franchigia, mentre sia sul fronte che sul retro dell’uniforme spiccano gli inconfondibili richiami ai primi anni di storia della franchigia.

Ranking 17-18: 25° posto

Ranking 18-19: 19° posto

Indossata per: 6 partite

Utah Jazz

Una City Edition diversa ogni anno, dicevano.

Poi sono arrivati gli Utah Jazz, e il primo comandamento scolpito sulla tavole della partnership tra Nike e la NBA ha iniziato a vacillare. Squadra che vince non si cambia.

Ranking 17-18: 1° posto

Ranking 18-19: N.C.

Indossata per: 15 partite