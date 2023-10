Il calciatore di B di settembre 2023: Daniele Casiraghi

È da almeno quattro anni che Daniele Cariraghi gioca nell’attacco del Sudtirol, ma è da pochi mesi che ci si è accorti più seriamente di lui. Ci sono voluti gli scorsi playoff, a cui la sua squadra arrivava a fari spenti, da underdog. Nel turno preliminare contro la Reggina, in quel momento data per favorita, Casiraghi ha segnato il gol vittoria a un minuto dal novantesimo. Un tiro dal limite dell’area deviato in rete. Dodici mesi prima aveva segnato, alla Triestina, il gol della storicaa promozione del club alto-atesino. La sua è una storia di perdita e ritrovamento, e poi di crescita graduale, anno dopo anno, dopo aver trovato il contesto tattico e calcistico ideale.

A vent’anni era considerato un talento di interesse Nazionale. Luigi Di Biagio lo aveva convocato nell’under-21, ma ci sono voluti altri dieci anni perché Casiraghi esprimesse davvero il suo potenziale. Ci mette sempre un po’ ad abituarsi alla categoria, ma più passa il tempo e più pare a proprio agio e poter migliorare. Vince il premio di Calciatore del mese di B di settembre con pochi voti in più di un veterano consumato della categoria come Massimo Coda.

Il suo settembre si è aperto con una prestazione da migliore in campo in casa contro l’Ascoli. Il Sudtirol stava perdendo, prima del suo assist per Merkaj, un cross di sinistro forte e basso su cui brilla soprattutto il tempo del suo passaggio, da rifinitore puro. Ha poi concluso la pratica con una doppietta. Un cross diventato un gol, e poi un calcio di rigore. Al Cosenza ha segnato su assist di Ciervo, a coronamento di una transizione classica del 4-3-3 di Pierpaolo Bisoli.

Partendo da sinistra, portando palla con l’esterno destro, Casiraghi è una minaccia costante per le difese della Serie B. Ha il baricentro basso, grande frequenza di passo e col tempo ha affinato una grande intelligenza nelle scelte: quando portare palla e quando scaricarla, quando cercare il passaggio e quando la conclusione. Quella che ha mantenuto nel tempo è la capacità di essere decisivo nelle partite più importanti.

Per il Sudtirol, come spesso per le squadre di B, il difficile è confermarsi, dopo la splendida annata 2022/23. In questo inizio di stagione c’è stata qualche difficoltà, soprattutto per una difesa che ha già subito 12 gol e che era il punto di forza della squadra di Bisoli. Casiraghi però è una certezza, uno dei giocatori che si sta confermando ad alti livelli, aiutando la squadra a limitare i danni in un momento difficile. Al momento è secondo nella classifica marcatori, con solo un gol meno di Coda. Superati i trent’anni, è nel momento migliore della sua carriera, ed è difficile immaginare che il suo rendimento viva troppi sali e scendi durante l’anno, nella speranza che i risultati di squadra si allineino col tempo alle sue grandi prestazioni.