Il calciatore di B di aprile 2021: Leonardo Mancuso

Contro il Chievo ha segnato un gol in tap-in dopo un palo di Zurkowski, e ha poi dedicato il gol al padre. Poco prima di essere sostituito ne ha segnato un altro ben più complesso, con uno scavetto di prima intenzione su un filtrante diagonale di Sabelli. Un colpo particolarmente difficile, arrivato dopo un movimento sornione alle spalle dei difensori. Semper era uscito con tempismo e forse non si aspettava che Mancuso, leggermente fuori equilibrio, tirasse di prima, senza mai controllare con lo sguardo la posizione del portiere, attivando quella vista periferica tipica degli attaccanti. L’Empoli ha pareggiato quella partita ma Mancuso ha dato, ancora una volta, l’impressione di stare stretto in Serie B. I suoi movimenti in profondità sono troppo esatti, il suo repertorio di finalizzazioni troppo completo per questa categoria.

Mancuso è tre gol dietro Coda nella classifica marcatori, ma ha ovviamente rassicurato che gli interessa il giusto. A contare è la promozione dell’Empoli, al momento in testa alla classifica con sei punti di vantaggio dal Lecce secondo. Potrebbe arrivare in Serie A alla soglia dei trent’anni, ma lo sappiamo, la storia del calcio italiano è piena di centravanti sbocciati tardi. In un’intervista recente ha dichiarato: «La gavetta serve, perché è qualcosa che ti forma, se parti dal basso hai soltanto da imparare. Sto facendo una crescita graduale, sono partito dai dilettanti e spero di arrivare in alto. Certo c’è chi ci è arrivato molto prima di me. Non ho rimpianti, ho fatto 10 anni di giovanili nel Milan ma non ero pronto per la prima squadra».