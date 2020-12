Il bello dell’Europa League 2021 vol. 6

Il nome Alireza, in farsi, significa “forte, saggio e gentile”. Ovviamente tante persone deboli, dissennate e scorbutiche si chiamano Alireza, ma non è il caso di Beiranvand, portiere iraniano che anche se ha solo ventott’anni ha un profilo antico e austero come il crinale dei monti Alborz, spezzato dalla linea del naso come se fosse il Damavand, e gli occhi profondi e scavati di chi ti dà proprio l’impressione di essere saggio e gentile. Forte? Ci arriviamo.

Alireza Beiranvand è più o meno da cinque anni il portiere titolare dell’Iran, è stato una bandiera del Persepolis e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova in Europa: il Royal Antwerp ha puntato su di lui non si capisce bene perché, forse nell’ottica di rafforzare i rapporti commerciali tra Belgio e Iran, forse perché dopotutto sembrava un buon affare.

Se c’è qualcosa da recriminare ai Sinjoren, piuttosto, è il non averlo fatto mai giocare prima di ieri sera: ma forse per il nostro Alireza ci voleva un esordio pomposo il giusto, e una gara come quella di ieri con il Tottenham, contro Son, Vinicius e Kane, di fronte a Mourinho, in cui non si decideva molto se non il primo posto nel girone, era esattamente il tipo di gara in cui Alireza si sarebbe potuto esaltare. O sbriciolarsi come un giorno succederà con i monti Alborz.

Non è ancora tempo, però, che il mondo vada in frantumi, e Beiranvand ieri è finito per risultare il migliore in campo dei suoi, con 8 parate tutte decisive, con il suo stile sornione fin quando non si distende come il fiume Aras a disegnare confini, nel nostro caso tra la gloria del gol e la gloria di Alireza.

Figlio di una storia spettacolare, nato in una famiglia di pastori nomadi, così abituato a dormire in terra tanto da averlo fatto anche nella sede del primo club, umile da accettare un incarico da operaio in una fabbrica tessile o in un autolavaggio o come netturbino, da piccolo era un mezzo campioncino di Dal Paran, un gioco del quale non si riescono a trovare tracce ma che sembra consistere nel lanciare pietre più lontano che si può. Cosa può imparare un calciatore dalla nobile arte del Dal Paran?

Alireza ne ha assorbito e in qualche modo ri-declinato l’abilità di rilanciare lunghissimo con le mani, ma tipo che sembra avere un mortaio negli avambracci, un’arma medievale, una ballista. Lo ha fatto ieri sera? Certo che l’ha fatto. Ma ha anche abbozzato dribbling in conduzione per liberarsi della pressione avversaria, uscite spericolate ma puntuali, insomma tutto il campionario di un portiere interessante nel suo essere efficace e mai banale.

Se volevate il vostro portiere loco di riferimento per le prossime gare di Europa League, insomma, l’avete trovato. E considerando che il titolare del Royal Antwerp finora, Jean Butez, ha raccolto ventisei palloni dalla porta in venti partite ufficiali giocate quest’anno, il Royal Antwerp pure, mi sa.