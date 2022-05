Il bello del giovedì sera vol. 14

Delle quattro semifinali, quella tra Feyenoord e Marsiglia era sembrata l’unica con una chiarissima favorita. La squadra olandese non ha mai perso finora in Conference League, ma non aveva dato neanche l’idea di essere una corazzata, rischiando in più punti del suo cammino contro FC Drita e Slavia Praga. La squadra di Sampaoli è pur sempre la squadra di Payet, Milik, Guendonzi, Cengiz Under; la squadra seconda in classifica in Francia, un campionato dove il secondo posto è il primo degli umani.



Il Marsiglia è partito anche bene, creando due buone occasioni con Payet nei primi venti minuti, ma non è mai riuscito a dare la sensazione di essere la squadra più vicina alla finale. L’infortunio di Payet al 33’ gli ha tolto anche una ideale superiorità tecnica al Marsiglia. Milik, entrato al suo posto e che in un momento della stagione sembra poter tornare il Milik ideale, è stato controllato dalla difesa del Feyenoord, svanendo in una nuvola. Il primo tempo si è chiuso con il 64% di possesso palla e zero tiri in porta.

Nonostante un Velodrome acceso per 90 minuti, il Marsiglia nel secondo tempo non ha fatto molto di più, continuando a dominare il possesso ma creando alla fine una sola occasione con Lirola, da calcio d’angolo. Al contrario il Feyenoord, che si è chiuso e ripartito, ha sfiorato il gol in diverse occasioni nel finale, sciupando occasioni come questa (e mostrando tutti i suoi limiti tecnici).

Under è entrato solo all’80esimo e, se pure non segna da quasi un mese, con 10 gol e 4 assist è stato uno dei giocatori migliori della stagione, quello anche più in grado di inventare la giocata nelle partite chiuse. È sembrata esserci una sproporzione tra il tifo dello stadio e l’impegno dei giocatori in campo, che è un po’ il rischio della Conference League. Ma una volta arrivati alla semifinale di ritorno, perdere senza quasi giocare è sembrato assurdo, un passo falso per una squadra da sempre legata agli umori del suo pubblico, una squadra focosa, che raramente si è arresa senza neanche provarci. Anche Sampaoli, spesso raccontato come un allenatore capace di fomentare le sue squadre, ma di non essere vincente, è sembrato perdersi a un passo dalla meta.