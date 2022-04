Il bello del giovedì sera vol. 13

Kelvingrove Park una volta si chiamava West End Park ma c’erano già le querce, i cormorani, i martin pescatori e i germani reali, con la loro testa pitturata di verde, che facevano il bagno oziosi nel fiume Kelvin. Non era ancora stata piantata, invece, la Quercia delle Sufragette, messa solo nel 1918 per celebrare il voto concesso alle donne. Un giorno di marzo, uno dei primi giorni di caldo, quattro ragazzi sono entrati a Kelvingrove Park con un pallone, come fanno ancora tutti i ragazzi di tutti i parchi del mondo. Si chiamavano Moses McNeil, Peter McNeil, Peter Campbell, William McBeath e decisero di fondare una squadra di calcio, e quando c’era da trovare un nome non sapevano come fare. Qual era un buon nome per una squadra di calcio? Ce n’erano tre nel paese, si chiamavano: Stranraer, Kilmarnock, Queen’s Park. Hanno sfogliato l’annuario del rugby inglese per trovare ispirazione e hanno scelto Rangers. Magari avrebbe potuto scegliere qualcosa di più pomposo – Glasgow Kings? Glasgow Pharaons? – visto che poi il Glasgow Rangers sarebbe diventato il club più vincente del calcio mondiale, dietro solo agli egiziani dell’Al Alhy.

Non vi sto neanche a dire quanti campionati ha vinto il club perché vi darebbe la nausea. Diciamo che ne ha vinti una ventina più della Juventus, del Bayern Monaco, dell’Ajax o del Real Madrid. Più del doppio di quelli del Barcellona.

Moses McNeil era presente in campo quando i Rangers hanno vinto il loro primo trofeo, nel 1878. Era uno di quegli uomini di cui non si è mai vista la parte di pelle tra naso e bocca, visto che è nato e morto portando i baffi. Pare fosse un buon calciatore, ma soprattutto un ottimo corridore, e ha giocato anche nella Nazionale scozzese. La sua tomba è stata scoperta nel 2004 a Rosneath.

Il simbolo del club è un leone rampante, ma anche le sue iniziali stilizzate: per qualche ragione i Glasgow Rangers possiedono due stemmi ufficiali.

Come sapete, l’identità dei Rangers è legata indissolubilmente a quella dell’altra squadra di Glasgow, i Celtic. Una non potrebbe esistere senza l’altra, e senza di loro il calcio scozzese semplicemente non avrebbe senso. Il loro derby, che si gioca una quantità sorprendentemente alta di volte ogni anno, prende il nome di Old Firm, ed è – sapete anche questo – una sfida ideologica e religiosa prima che calcistica. Se i tifosi dei Celtic rappresentano la parte cattolica i Rangers quella protestante. Tra il 1930 e il 1970 esisteva la regola non scritta, nei Rangers, di non tesserare calciatori cattolici, e nemmeno dirigenti che potessero avere ruoli di spicco. Nel 1999 Lorenzo Amoruso è stato il primo calciatore cattolico a diventare capitano del club.

I litigi tra i due club hanno raggiunto vette di violenza tali che è dovuto intervenire il governo, che insieme ad alcune organizzazioni religiose hanno tentato di placare la violenza tra le tifoserie. Progetto, come potete immaginare, fallito. L’idea era di provare a eliminare i comportamenti “settari”, ma come si stabilisce il limite di un comportamento settario all’interno di una tifoseria organizzata che ricopre il proprio settore di simboli, bandiere e cori estremamente identitari?

Celtic e Rangers hanno vinto quasi tutti i campionati scozzesi disponibili. Per capirci, l’ultima volta di un club vincente diverso da loro due Alex Ferguson sedeva sulla panchina dell’Aberdeen, non era ancora sir e non aveva nemmeno i capelli bianchi. Per questa manifesta superiorità hanno provato a entrare in Premier League, ma in una votazione del 2005 i club inglesi hanno bocciato seccamente la proposta.

Nel 2012 il club è fallito, ed è dovuto ripartire dalla divisione più bassa del calcio scozzese, la terza. Se volete leggere la storia della loro faticosa risalita, c’è questo lungo articolo di Marco Gaetani. Per tre anni non si è disputato l’Old Firm, poi dal 2015 Rangers e Celtic sono tornate ad affrontarsi nelle varie coppe nazionali. Al secondo tentativo i Rangers sono riusciti a vincere, dopo una partita pazza decisa ai rigori, mentre ancora non erano tornati nella massima serie.

Uno dei migliori ricordi recenti per un tifoso dei Rangers.

Nel 2021 hanno vinto il secondo campionato da imbattuti nella loro storia, dopo quello del 1899. Quest’anno la squadra potrebbe non riuscire a ripetersi, visto che è piuttosto indietro in classifica dai Celtic. In compenso si sta rifacendo con una semifinale europea che i Rangers non raggiungevano dal 2008, quando la squadra arrivò in finale di Coppa Uefa (con tifosi protagonisti di diversi episodi controversi). I successi degli ultimi anni sono legati soprattutto a scelte felici in panchina, con allenatori giovani e dalle spiccate idee offensive. Dopo Steven Gerrard, quest’anno la squadra sta volando con Giovanni van Bronkhorst, che ha costruito un gioco incredibilmente spettacolare per quello che siamo abituati il calcio scozzese, tutto fango, contrasti e centrocampisti pelati che menano come diavoli.