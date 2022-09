Il bello del giovedì sera 2023 vol. I

Benvenuti all’Osservatorio Cristiano Ronaldo in Europa League, un osservatorio nato in collaborazione tra la UEFA, L’Ultimo Uomo e il Museo Cristiano Ronaldo di Madeira. Cioè, noi intanto lo facciamo, poi sentiamo la UEFA e il fratello di Cri che gestisce il museo. Se è ancora lui che lo gestisce, dobbiamo informarci.

Insomma, Cristiano Ronaldo ha giocato la sua prima partita in assoluto in Europa League ed è morta la Regina Elisabetta, è un caso? Ok questa battuta si può fare su qualsiasi cosa. Qui però c’è tutta la questione della sovranità per scelta divina che riguarda anche Cristiano Ronaldo, scopertosi mortale, comune, un pomeriggio di settembre, nel pieno dei suoi trentasette anni, quando prima del fischio di inizio si è reso conto di due cose:

Che quella era solo la seconda volta in stagione che ten Hag – che quando ha iniziato ad allenare lui aveva già vinto un Pallone d’Oro, due Scarpe d’Oro e una Champions League – lo metteva in campo dall’inizio della partita. E poi che quel tizio con la testa fasciata che stava battendo il calcio d’inizio si chiamava Umar Sadiq. Se gli avessero detto, anche solo un anno prima, che avrebbe giocato in una competizione internazionale contro Umar Sadiq, Cristiano Ronaldo non ci avrebbe creduto.

Forse per questo ha dato grande importanza al minuto di silenzio in onore della defunta regina, la sovrana più longeva della storia dopo Luigi XIV, e ormai lo avete capito da soli cosa gli frulllava in testa, perché se anche il suo regno a un certo punto era finito non è che, non è che prima poi finirà anche quello di Cristiano Ronaldo?

Un Ronaldo più sciatto del solito, con la barba meno curata, la basetta – questo è francamente incredibile – leggermente bianca.

Quando la partita inizia Cristiano Ronaldo come sempre scoppia dalla voglia di mettere la palla in rete, il che è un bel messaggio ai bambini di tutto il mondo. Ma i compiti di questo osservatorio vanno oltre l’affetto indiscutibile e universale che proviamo per questo pezzo di storia del calcio ambulante, dobbiamo purtroppo prendere nota del suo declino in maniera il più oggettiva e scientifica possibile.

Va detto che il contesto in cui Ronaldo ha esordito in Europa League era del tutto accettabile. All’Old Trafford, contro una squadra più che dignitosa come la Real Sociedad. Ten Hag lo ha tenuto in campo tutta la partita, l’arbitro gli ha annullato un gol e la Real Sociedad ha vinto 1-0, gol di una nullità qualsiasi che ha avuto l’onore di condividere il campo con lui. Ronaldo ha chiamato spesso palla alzando il braccio, ogni tanto Diogo Dalot, portoghese, ha alzato il braccio per lui, indicando ai compagni non portoghesi che dovevano cercare di passargli la palla. Al 35 minuto l’arbitro gli ha annullato un gol per un fuorigioco su cui con un po’ di prospettiva e senza tecnologia si sarebbe anche potuto chiudere un occhio.

Lo sguardo diabolico di Cristiano dopo che gli hanno annullato il gol.

Ma se in occasione di quel gol Ronaldo ha mostrato di essere ancora Ronaldo, andando a prendere la palla in cielo e schiacciandola con sufficiente forza da rendere nullo l’intervento del portiere (che riesce a toccarla ma non a toglierla dalla porta), dobbiamo segnalare altre occasioni in cui il confronto mentale tra il Ronaldo che è stato e quello che è si è fatto doloroso.

Minuto 13.30

Un passaggio forte di Dalot per Fred si trasforma in un lancio in profondità per Ronaldo (o forse era un lancio per Ronaldo che passava, nella testa di Dalot, attraverso il corpo di Fred). Ronaldo ha un paio di metri di vantaggio sul difensore che lo segue e che un tempo avrebbe trasformato in cenere con una delle sue accelerazioni da cigno che corre sul pelo dell’acqua. Il difensore in questione, Ariz Elustondo, ha nove anni meno di lui. Ronaldo corre leggermente verso sinistra, Elustondo lo recupera al limite dell’area e Ronaldo sterza verso destra con un colpo di tacco, tipico di Ronaldo. Elustondo allarga una mano come un uomo trasportato da un fiume in piena che prova ad aggrapparsi a una radice. Dietro a loro però arriva, a una velocità che fa sembrare i movimenti di Ronaldo al rallenti, Andoni Gorosabel, undici anni in meno di Ronaldo, che gli toglie la palla come un padre toglie il joypad al figlio addormentato davanti a Fortnite.

Minuto 16.20

Un cross di Eriksen perfetto, per il fu Cristiano Ronaldo. Che però, a settembre 2022, non ci arriva. Come se una mano invisibile gli trattenesse le caviglie. Come un passante qualsiasi che prova il Cristiano Ronaldo Test tra uno shopping e l’altro. Se non avete pensato “Questa due anni fa la faceva esplodere nella rete” è strano.

Minuto 33.02



Cristiano Ronaldo sembra una coppia che prova a vedere se si ama ancora chiamando la babysitter, andando al cinema, a cena e poi, dopo un paio di bicchieri, dandosi appuntamento in bagno per farlo in piedi ma a quel punto scopre che la passione è scemata e forse il loro letto è comodo ed è meglio farlo piano, tappandosi la bocca per non svegliare la piccola, o magari non farlo affatto, siamo stanchi, domani dobbiamo lavorare, la bambina deve andare a scuola. Scusate, mi sono fatto prendere la mano.

Ma come interpretare questo tentativo di passare in mezzo a cinque giocatori avversari che gli si stringono attorno come le dita di una mano? Ronaldo fa un doppio passo, là dove in passato ne avrebbe fatti tre, poi si butta la palla in avanti provando a strappare un corner. Maledetto tempo.

Minuto 84.30



Piccolo dramma prima che finisca la partita. Lancio dalla difesa, Bruno Fernandes sale in cielo per fare una sponda meravigliosa per Ronaldo. Che però, ancora una volta, e ci duole sottolinearlo, sembra troppo lento per quello che vuole fare. Controlla la palla con la coscia e da dietro arriva Martin Zubimendi, quindici anni meno di lui, che forse lo spinge, forse no, forse Ronaldo non sa più cosa fare quando è stato recuperato e si lascia cadere. Chiede il rigore, allarga le braccia e quando la telecamera lo inquadra sembra semplicemente triste, non ci può credere che questa serata gli sia andata così. male

Resta da calciare una punizione, a tempo quasi scaduto. Ronaldo allarga le gambe ma ormai sembra una cosa scaramantica, sembra un attore stanco di mettersi il trucco, di fare sempre la stessa parte, Charlie Chaplin in Luci della Ribalta. Solo che il personaggio interpretato da Chaplin esegue un ultimo glorioso spettacolo, prima di accasciarsi in scena nel delirio entusiasta del pubblico che non capisce il confine tra realtà e finzione. Ronaldo invece calcia in faccia alla barriera, poi recupera la palla e crossa di sinistro ma il suo cross finisce nel vuoto e niente, la sua partita si spegne così.