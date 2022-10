Il bello del giovedì sera 2023 vol. 5

Traducibile come “Stadio vicino alla vecchia casa del guardaboschi” è l’iconico stadio dell’Union Berlin. Tra il 2007 e il 2009 fu totalmente ristrutturato, in larga parte grazie al volontariato dei tifosi: in più di 2000 si impegnarono per oltre 140000 ore di lavoro gratuito, dato che la società non poteva permettersi i costi e altrimenti la squadra non avrebbe potuto continuare a giocare lì. Nello stesso periodo la società proprietaria dello stadio vendette a 4141 tra soci e sponsor del club una parte delle azioni della struttura, facendo così diventare l’Alte Försterei il primo stadio di un campionato professionistico tedesco parzialmente di proprietà dei tifosi. Oggi è uno degli stadi più caldi d’Europa, che ospita la squadra capolista in Bundesliga.

Ma cosa ne parlano i fruitori? I giudizi sono generalmente positivi, la media è 4.7 su 5.645 recensioni, ma a noi, in realtà, delle recensioni ci interessa relativamente. Anzi, usiamo questo spazio pubblico per scagliarci contro: sono dannose per i ristoranti, figuratevi per gli stadi. Ci piacciono però le recensioni strane, quelle difficili da capire, ecco qui abbiamo scelto quelle così per l’An der Alten Försterei.

Le persone mi si avvicinano sempre qui, i fan hanno dato fuoco ai Bengals, tutti i miei vestiti sono bruciati e puzzano. Non verrò mai più qui

Gli insulti vengono gridati all’altro club

Stadio vecchio stile

Peccato che nn ti fanno entrare nemmeno a fare una foto

Neamche fosse il maracanà!

Grande atmosfera, grande stadio.

I prezzi dei biglietti sono ok.

Sei proprio nel mezzo del gioco.

Ci sono posti extra per i bambini.

Personale molto cordiale e disponibile con problemi.

Alla gente piace andare qui a guardare una partita. 5 stelle in più

Rifiutando un’ulteriore alternativa alla salsiccia vegetariana, non più al passo con i tempi secondo me. Non capisco quale sarebbe stato il problema di offrire un’alternativa a tutti i vegetariani e vegani qui.

