Il bello del giovedì sera 2023 vol.10

Kristoffer Velde

Lei sta scaldando le polpette avanzate per la cena, e mentre è di là decidi di aggiungere un goccio d’olio. Lo fai d’istinto, non ci pensi nemmeno. Qualcosa si sta scaldando sulla padella asciutta? Ecco un po’ d’olio. È il tuo riflesso italiano. Quando torna in cucina e vede le polpette unte si infervora.

Ora lei se ne è andata. Il litigio è partito da un goccio d’olio di troppo, ma è arrivato alla mancanza di rispetto dei suoi desideri, delle sue esigenze, della sua individualità. È arrivato al figlio che tu non vuoi, alla casa al mare che lei non vuole. Al viaggio che non avete fatto in Sudamerica, a quello che avete fatto in Indonesia. Mentre ti grida addosso ti sembra un incubo; una realtà parallela che ha preso vita. Non riconosci quello che dice, non ti sembra vero. Ti ricordi di quella cena per l’anniversario, la conservi come un ricordo speciale. Ora ti dice che il tuo ricordo è corrotto del tuo egoismo, che hai scelto tu il ristorante, che lei non voleva la bottiglia di Barbera che hai scelto tu, che poi lei voleva andare a bere un’altra cosa e tu sei tornato a casa. Quanto sei palloso. E durante la cena tu non l’hai ascoltata, mentre lei parlava di lei, di voi, tu parlavi di te. E certo che non ti sei accorto di niente, ti dice. Quello non è il segno che lei si sta inventando tutto, ma che tu sei così egoriferito da non accorgerti nemmeno quando stai escludendo l’altro dalle tue attenzioni. Il tuo mondo inizia da te e finisce a te, dice lei

Ora lei se ne è andata e sei stordito, mentre ti mangi le polpette fredde che sanno di frigo. Senti di aver subito un’ingiustizia, ti senti ferito, ma se non fosse, come di lei, il tuo egocentrismo a farti percepire le cose sbagliate? Come si entra in contatto con le cose? Stai vivendo dentro la simulazione proiettata dal tuo ego?

Filip Dagerstal

Un forte boato, l’allarme che scatta. Ti affacci dalla finestra ma la macchina è dal lato cieco. Un camion se ne sta andando, dietro la scritto SANTISSIMA MARIA PROTEGGICI. Ti fiondi giù per la tromba delle scale, sei al quinto piano, non finiscono mai. Hai un’ansia incredibile per la tua macchina e mentre scendi le scale pensi al giorno in cui l’hai presa per la prima volta. Ti passa davanti quel momento. L’hai presa dal giardino, dal posto macchina di casa dei tuoi, da poco diventata casa di tua madre. Non era la prima volta che la prendevi, in realtà, ma la prima volta in cui la prendevi come fosse la macchina tua, e non quella di tuo padre. Nemmeno un anno e già la tua macchina, la macchina di tuo padre, è distrutta? Mancano un paio di rampe le scale e ti assalgono problemi pratici. L’assicurazione? Servono testimoni? Qualcuno avrà preso la targa? Sei di sotto, svolti a destra, corri e la tua macchina è lì, la Toyota Yaris, intatta.

Antonio Milic

Apri il frigo e ti investe un odore penetrante. Ti accorgi di un possibile tupperware incriminato. Lo apri e c’è dell’hummus, non ha un brutto aspetto a vedersi ma il suo odore, dio mio, è allucinante. Lo butti via. La sera sei buttata sul divano quando rientra la tua coinquilina, va in cucina e vede l’hummus nel cestino. Ti urla contro, lo aveva fatto la sera prima, si sarebbe mantenuto per altri due o tre giorni. Aveva un odore atroce, le dici. Secondo lei hai qualcosa che non va nel tuo olfatto, in più bevi troppo succo di frutti tropicali ultimamente. Prima lo odiavi. Hai sempre mal di pancia, le tette più grandi. Non è che sei incinta? Impossibile: prendi la pillola, l’ultimo con cui hai scopato negli ultimi due mesi ha usato il preservativo. Non hai la pancia. Impossibile, ma la tua coinquilina ti sbatte davanti un test di gravidanza. Lo fai, sei incinta. Prendi appuntamento con la clinica per l’aborto, la mattina il sole non c’è e tira un vento che ti fa fischiare le orecchie, stringere gli occhi, essere tesa. In clinica sono tutti molto gentili, tutti molto umani, ma anche tesi. Vogliono farti un’ecografia, sei supina con le gambe alzate e aguzzando gli occhi vedi uno schermo davanti a te, e quello schermo proietta un bambino. C’è un bambino, è il tuo bambino. «Lei è incinta di 6 mesi» ti dicono. Com’è possibile? È possibile. Voglio abortire; non è possibile. E ora?