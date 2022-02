Il bello del giovedì sera 2022 vol. 8

Atalanta-Bayer Leverkusen 55%-45%

Diciamo subito: il Bayer Leverkusen è una squadra offensivamente brillante (terzo attacco della Bundesliga dopo BVB e Bayern). Gioca con un 4-2-3-1 piuttosto sbilanciato in avanti, con tanti uomini sopra la linea della palla. Andrich è l’unico elemento d’equilibrio accanto a Demirbay, un trequartista abbassato regista con l’età. La squadra ha poco controllo delle partite e soffre tremendamente le transizioni; a sua volta però sa attaccare in modo diretto, efficace e con tante rotazioni. Florian Wirtz è il giocatore chiave: la sua capacità di smarcarsi tra le linee e creare pericoli in zone grigie del campo potrebbe essere un problema per il sistema di marcature dell’Atalanta, che dovrà fare attenzione anche alla capacità nell’uno contro uno di Diaby (4.9 dribbling tentati per 90 minuti in Bundesliga). L’Atalanta parte però leggermente favorita, e la sua capacità di giocare con intensità nella metà campo avversaria non sarà facile da gestire per il Leverkusen.

Roma-Vitesse 75%-35%

Non un cattivo sorteggio, in una competizione che ha messo in mostra squadre, se non dal talento abbacinante, ma organizzate e arcigne. Il Vitesse è stato ambiguo nel suo percorso in Conference League: ha battuto il Tottenham, ma ha perso col Rennes, arrivando secondo anche grazie alla rinuncia degli inglesi, che si sono praticamente auto eliminati dalla competizione non potendo (o volendo) recuperare una partita. Anche nel playoff con il Rapid Vienna, il Vitesse ha perso fuori casa e vinto in casa, passando per un gol differenza.

Il Vitesse è una squadra giovane (età media 23) e diretta in cui brilla Lois Openda, attaccante da 16 gol in stagione. È rapido, bravo nel dribbling, il suo gol all’andata dopo una travolgente azione personale è stato fondamentale per il passaggio agli ottavi. Per il resto è anche una squadra inesperta, con evidenti problemi nella fase difensiva. Prima della vittoria con il Rapid ha perso 4 partite consecutive, subendo 5 gol dal PSV, 3 dal Twente e 3 dal Groningen. Gioca con un 4-3-3 non particolarmente elaborato, dove l’elemento sorpresa può essere il terzino sinistro Maximilian Wittek che in questa stagione sembra particolarmente ispirato in rifinitura (10 assist).