Il bello del giovedì sera vol. 7

Quanto ci abbiamo creduto: 8

Quanto è stato realmente forte: 7

Quanto è caduto in disgrazia: 10

Quanto sembra depresso: 10

Il padre spirituale di tutti i trequartisti dell’Empoli, il giocatore feticcio, l’acquisto hipster al Fantacalcio, quando era ancora di moda parlare di acquisti hipster, ma anche il primo a disunirsi, a essere ceduto in maniera brutale in Turchia dopo appena mezza stagione brillante in Serie A per ricordarci che il calcio è soprattutto mercificazione. Chissà perché ci ricordiamo tutti il Micha Zajc dell’Empoli e nessuno quello del Genoa, seppure abbia giocato più partite in A con la seconda squadra rispetto alla prima. Zajc all’Empoli è stata una breve epifania, l’idea che finalmente il nostro campionato si era aperto ai giocatori come lui, trequartisti gracilini con un gusto spiccato per il gioco del calcio e, in fondo, è stato così: dopo di lui sono arrivati i Djuricic, i Bajrami, si sono affermati gli Zielinski.



Zajc è arrivato, ha conquistato il nostro cuore e poi è partito direzione Fenerbahce per 6,5 milioni di euro più il cartellino di Salih Ucan, se ci pensate un anticipo di fallimento così palese da essere scontato. In Turchia Zajc si è adagiato direttamente sulla periferia, senza neanche passare dal centro, senza affermarsi meglio, avere la sua occasione in una squadra davvero buona e poi sprecarla. Forse, se fosse nato qualche chilometro più a ovest – a Gorizia, Italia, e non a San Pietro di Gorizia, Slovenia, – se fosse nato cioè da questa parte della cortina, l’avremmo trattato meglio. Non l’avremmo svenduto a un campionato riconosciuto per essere un cimitero degli elefanti, l’avremmo tenuto con noi, avremmo sognato di vederlo in Nazionale con la 10, pur sapendo che non sarebbe mai successo. Invece Zajc se ne è andato via, ce lo siamo scordati, almeno fino a ieri sera, schierato trequartista in un turno di spareggio della Conference League contro lo Slavia Praga, davanti a lui Enner Valencia, alle sue spalle il Principito Sosa. È andata così così: il Fenerbahce ha perso 2-3 in casa, in quella che dovrebbe essere la sua fortezza, dove il pubblico ruggisce all’avversario ed è difficile pensare possa ribaltare tutto al ritorno. Zajc è apparso spaesato, impaurito. Il calcio è diventato un mestiere, la trequarti un ufficio, con le finestre che non si possono aprire e la moquette grigia.

Spalletti vi augura un buon weekend

1.