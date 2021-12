Il bello del giovedì sera 2022 vol. 6

Nel logo dell’Anorthosis una fenice stilizzata dispiega le proprie ali alzandosi in volo dalle fiamme e sembra il meme di Elmo rise. Nella parte inferiore dello scudetto le righe verticali blu e bianche come la bandiera greca. Non è un caso. L’Anorthosis è la squadra di Famagosta, città cruciale per i traffici marittimi tra le Repubbliche Marinare di Genova e Venezia e il Levante. La città nascosta sotto la sabbia, la città delle 365 chiese, una per ciascun giorno dell’anno. Quando però i turchi hanno invaso l’isola, nel 1974, la squadra è stata costretta a emigrare nel lato greco, verso sud, a Larnaca. Le mura di Famagosta sono ancora oggi controllate dall’autoproclamatasi Repubblica di Cipro del nord, e cioè dai turchi. L’Anorthorsis si è spostato tranquillo a Larnaca, dove ha costruito l’Antonis Papadopoulos, uno stadio che da fuori somiglia a un complesso condominiale di Santorini, dedicato a un ex giocatore del club – da non confondere con l’attuale Antonios Papadopoulos, centrocampista del Borussia Dortmund. Per queste ragioni storiche l’Anorthosis è considerato una squadra di rifugiati.

Stiamo parlando di una delle squadre più titolate di Cipro, con 13 campionati, 11 coppe nazionali e 7 supercoppe. Una squadra che non è mai stata retrocessa in seconda divisione. La più recente epoca d’oro è coincisa col regno tattico di Temur Ketsbaia, allenatore e leggenda del club, vincitore di due campionati, una coppa e le due campagna europee più entusiasmanti della squadra. Nel 2005/06 la squadra è riuscita a superare due turni preliminari, di cui uno con il Trabzonspor, contro cui era praticamente un derby. Una partita pazzesca vinta 3-1 con lo stadio Papadopoulos in fiamme. Guardate il video anche se volete ricordare le maglie modello Diadora di quegli anni, coi cerchietti traspiranti sulle maniche. Il centravanti georgiano Klimenti Tstaishvili che segna il sigillo finale del 3-1 lo fa col sangue che gli cola dallo zigomo.

La squadra poi perderà dal Glasgow Rangers al primo turno, ma tre anni dopo diventerà comunque la prima formazione cipriota a qualificarsi ai gironi di Champions League. In un gruppo con Inter, Panathinaikos e Werder Brema riuscirà comunque a fare 6 punti, battendo i greci e chiudendo uno spettacolare pareggio 3-3 contro i nerazzurri allenati da José Mourinho. Una squadra con Ibra e Balotelli in attacco, Quaresma e Amantino Mancini a tutta fascia. I tre gol dell’Anorthorsis sono uno più buffo dell’altro, con due errori piuttosto clamorosi di Burdisso. Pareggio di Julio Cruz di testa verso la fine.

Ketsbaia poi andrà all’Olympiakos, a prendere il posto di Ernesto Valverde, e l’Anorthosis non riuscirà mai più a raggiungere quel livello di gloria. Dal 2019 sulla panchina è tornato Ketsbaia, undici anni dopo il suo addio. Lo scorso anno la squadra ha vinto la coppa di Cipro e si è qualificata in Conference League. Oggi è ultima nel girone e solo ottava in campionato, non la miglior stagione. Ma la fenice tornerà a rinascere dalle fiamme, e vale la pena ricordare le parole dell’Otello di Shakespeare, ambientato a Famagosta: «Quando non c’è più rimedio è inutile addolorarsi, perché si vede ormai il peggio che prima era attaccato alla speranza. Piangere sopra un male passato è il mezzo più sicuro per attirarsi nuovi mali. Quando la fortuna toglie ciò che non può essere conservato, bisogna avere pazienza: essa muta in burla la sua offesa. Il derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro, ma chi piange per un dolore vano, ruba qualcosa a se stesso».