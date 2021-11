Il bello del giovedì sera 2022 vol. 5

Classico giovedì per Alfredo Morelos detto “El Bufalo”: due gol, entrambi rubando tutto a tutti, seguiti da esultanze sfacciate, sgradevoli, da persona che pare aspettare un gol per fare un torto a qualcuno, non si sa chi. Il secondo gol, però, entra dritto nella storia di questa competizione di gol strani in cui qualche pezzo della realtà finisce in cortocircuito. Cosa succede qui. Dopo un’azione dei Rangers lo Sparta Praga prova a costruire dal basso. Quasi si riesce a percepire la distrazione della telecamera, mentre Panak si sposta la palla sul sinistro e crossa in mezzo per Morelos. Una cosa è chiara: Morelos è l’unico essere umano al mondo che per qualche ragione si aspettava quella palla. Probabilmente perché aveva gettato un incatesimo su Panak – «Passami la palla, crossami la palla sulla testa, fallo» – e sapeva che gli sarebbe arrivata.

Fa male al cuore le discrepanza emotiva tra i difensori dello Sparta che si mettono le mani in testa e non ci possono credere e Morelos invece che manda baci calmissimo come se tutto fosse, in fondo, andato secondo i piani.