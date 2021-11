Il bello del giovedì sera 2022 vol. 4

L’autogol di Rasmussen



Sei disordinato fuori e ordinato dentro, ami l’alto e il basso. Sei tutte le contraddizioni di questi tempi difficili: vorresti una famiglia, ma non un lavoro stabile; una casa accogliente, ma non stare fermo. Ti barcameni tra le tue mille anime con dignità e una fermezza morale più o meno buona (timbri quasi sempre il biglietto). Ogni tanto la notte pensi che vorresti essere una persona diversa, ma è un pensiero dovuto alla frustrazione. Sei una bellissima anima, anche se ogni tanto finisci per autosabotarti: continua così!

L’autogol di Kanga



Sei generoso, altruista. Ti sbatti per far funzionare tutto quello che ti sta intorno: quel progettino messo su con gli amici, la tua relazione, i rapporti tra i tuoi zii. Così però finisci per trascurare la tua interiorità. Prenditi il tuo tempo, iscriviti a un corso di meditazione, se pensi di poter ampliare così i tuoi orizzonti, oppure magari dedica un’ora al giorno alla lettura, puoi leggere Lonesome Dove di McMurtry: un western di 1000 pagine che ti farà stare meglio. L’importante è capire che sei tu la stella della tua vita.

L’autogol di Lingman



Perché succedono tutte a te? Non lo so, ma è così. Ti definisci sfigato, ma la sfiga non esiste, è la tua capacità di trovarti al momento sbagliato nel posto sbagliato a fregarti. Tirati su e cambia le sorti del tuo destino: hai sempre sognato di aprire un localino dove far bere bene i clienti, vendere prodotti locali della tua terra, passare jazz in filodiffusione? Beh, non credo sia una buona idea, ma ricordati che io sto qui a scrivere una rubrica su dei fuorigioco come esseri umani.

L’autogol di Balogun



Mi sa che sei un po’ stronzo, vero? Sei di quelli che ama mettere in difficoltà gli altri, che fa sempre la domanda in più, che indaga le cose, le persone, gli animi. Questa tua capacità di analisi non è molto apprezzata, ma ti permette di vivere senza molti rimpianti. Vai dritto verso il tuo piacere, alla fine cosa può succedere di male? Molte cose, onestamente: puoi finire a lavorare per il padre della tua dolce metà perché non riesci a tenerti un lavoro, oppure puoi dover organizzare settimane prima una serata con i tuoi amici per paura che ti diano buca. Tranquillo: puoi ancora cambiare, basta volerlo, oppure andare in analisi.