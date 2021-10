Il bello del giovedì sera 2022 vol. 3

Con le rughe solcate dal freddo e la faccia stralunata di chi si è svegliato da un sonno tormentato, José Mourinho dopo novanta minuti da incubo è andato davanti ai microfoni per dare questa spiegazione a chi gli chiedeva la ragione dell’inspiegabile sconfitta per 6-1 tra i ghiacci di Bodo: «Loro avevano più qualità di noi. […] La loro squadra titolare, rispetto alla nostra squadra di seconde linee, aveva più qualità». Sembra una risposta surreale, una scusa per non affrontare i problemi di una squadra succube dell’avversario per tutta la partita, ma se ci siamo dati battaglia sull’interpretazione di poche stringate righe di Alessandro Barbero sulla condizione delle donne perché non dovremmo prendere sul serio anche uno dei più grandi allenatori della storia del calcio? Non è questo quello che ci insegna questa rubrica, che può esserci del bello anche all’estrema periferia delle coppe più sfigate del calcio europeo?

Forse si può seguire il filo rosso lanciato da Mourinho e afferrarlo con ancora più forza. Alla fine, tre dei sei gol del Bodo/Glimt sono arrivati con in campo cinque dei titolari della Roma, una squadra che teoricamente ambisce a qualificarsi alla prossima Champions League. E allora non è che è lo stesso Mourinho a sottovalutare il Bodo/Glimt? Siamo sicuri che una squadra norvegese non abbia nulla da regalare al calcio d’élite del nostro continente? Ho scelto quattro giocatori che, a guardare bene le loro qualità, forse non avrebbero sfigurato nemmeno nell’Inter del Triplete.

Erik Botheim

Dopo due gol e tre assist è la scelta più ovvia. Ma è giusto farsi ingannare dalle apparenze di ieri? Alla fine Botheim è solo quarto nella classifica marcatori del campionato norvegese, dietro a Ohi Omoijuanfo, Thomas Lehne Olsen e Veton Berisha. Due gol e tre assist in una partita europea non è però qualcosa che succede tutti i giorni, tant’è che nemmeno un fenomeno come Haaland ci è mai riuscito. Come abbiamo visto i due si conoscono bene e dopo un’infanzia passata a guardarsi in cagnesco sono diventati grandi amici, fino a comporre nel 2016 una canzone insieme (con l’aiuto anche del difensore Erik Tobias Sandberg, con cui formavano il trio Flow Kingz). A quei tempi si pensava che il vero fenomeno tra i due fosse proprio Botheim, che dopo un periodo di difficoltà nell’ultima stagione ha iniziato a recuperare terreno rispetto al suo amico. E se gli osservatori norvegesi a quel tempo non si fossero sbagliati? Botheim ha ancora 21 anni e Milito è il Ringo Starr dell’Inter del Triplete: anche se è stato fondamentale per il successo della squadra, tutti pensano che ci sarebbero potuti essere attaccanti più forti nel suo ruolo. Non possiamo avere certezze, ovviamente, ma come dice Mourinho: wait and see.

Amahl Pellegrino

Sono diversi anni che Pellegrino sembra fuori scala nel campionato norvegese. Due stagioni fa, al Kristiansund, 8 gol e 3 assist in 10 presenze. La scorsa stagione è esploso: 25 gol, 6 assist e il passaggio ai campioni di Norvegia. Quest’anno, con la maglia del Bodo/Glimt già 7 gol in 12 partite. Nell’ultima partita di Conference League, contro lo Zorya, ha segnato superando il portiere con un pallonetto scoccato dal lato corto dell’area di rigore. È un’ala sinistra, instancabile in pressing, che segna come una macchina da gol: come avrebbe fatto a non innamorarsene Mourinho una decina di anni fa? Tanto più che quell’Inter non aveva una vera e propria ala sinistra, a parte Pandev. Pellegrino nelle rotazioni ci sarebbe stato benissimo.

Morten Konradsen

Ogni grande squadra dovrebbe avere sulla distinta almeno un nome che starebbe bene anche sulla copertina di un libro Iperborea.

Fredrik André Bjorkan

Certo, Eto’o terzino ha la sua mistica indimenticabile, ma non staremmo mancando troppo di rispetto ai veri terzini? Di tutta la rosa del Bodo/Glimt su Transfermarkt solo il capitano Berg ha un valore superiore a quello di Fredrik André Bjorkan, terzino sinistro classe 1998 dal sinistro al velcro e una un’influenza non indifferente sui risultati tennistici della sua squadra (Borkan ha infatti esordito in Bodo/Glimt-Foya 6-0 di Coppa di Norvegia). Bojrkan è stato già accostato a diverse grandi squadre europee, tra cui Leeds, Feyenoord e Galatasaray. Sicuri che farebbe peggio il suo lavoro di un attaccante adattato?