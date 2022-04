Il bello del giovedì sera 2022 vol. 11

Sulla costa olandese di Rotterdam finisce l’Olanda e finisce l’Europa, e là dove finisce apre le proprie porte al mare del nord. È lì che si erge, maestoso, estrema propaggine dell’ingegno umano, l’Europoort, il porto più grande d’Europa, costruito attraverso la famelica ambizione, tipicamente olandese, di strappare più terra possibile all’acqua. Un tempo i marinai che attraccavano scivolavano di corsa dalle navi guidati dal desiderio, e si riversavano a sciami nel Red Light District della città. «Adesso sulle navi la gente è poca, e al porto è quasi tutto automatizzato». Una cittadella inorganica di container, gru e ciminiere, dalle logiche affrancate dalla fallibilità umana, descritta da questo bellissimo articolo su Rivista Studio.

A luglio del 1908 nasce la prima squadra di calcio di Rotterdam, e nemmeno per un secondo è passato per la testa dei fondatori di chiamarla, semplicemente, “Rotterdam FC”. Quindi il primo nome è stato scelto in nome della regina Guglielmina, ed era Wilhelmina. Ci hanno messo giusto un paio d’anni a capire che era improponibile. Hanno provato con Hillesluise Football Club, ma poi nessuno riusciva nemmeno a pronunciarlo, nonostante la lingua olandese consenta qualsiasi virtuosismo glottologico. Allora hanno virato su RVV Celeritas, ma sembrava una ditta di guardie giurate nata col mito dell’antica Roma. Solo con la promozione nella massima serie hanno avuto il buon senso di prendere il nome del quartiere in cui il club è stato fondato, Feyenoord. Nel 1924 la squadra vince il suo primo titolo nazionale: diventerà il terzo club più vincente della storia del calcio olandese, terzo nella classifica perpetua dell’Eredivisie. Come leggere, un terzo posto per la città di Rotterdam, nella storia del calcio olandese? Un successo o il minimo della decenza?

Allora, in questo senso, potremmo dire con una punta di provocazione che il più grande prodotto dal Feyenoord, più che i trofei, è una sottocultura: i gabber. I gabber avevano le teste rasate, ascoltavano musica hardcore e vestivano le tute FILA o Australian come fossero abiti da matrimonio. Ai piedi Air Max, sulla testa visiera a becco. Comodi per ballare la hakken, il ballo anfetaminico dei gabber. Dj Paul, uno dei grandi sacerdoti dell’hardcore, ha dedicato agli hooligans del Feyenoord il pezzo “You’re hardcore hooligans”.

Un’altra canzone di Dj Paul si intitolava “Amsterdam dove stai” e la curva del Feyenoord la intonava prima delle partite con l’Ajax, nel frattempo diventate il Classico del calcio olandese. Se volete farvi una cultura visiva sulla gabber potete frequentare il tumblr GABBER ELEGANZA.

Uno dei dettagli senz’altro più curiosi del Feyenoord, è che ha accolto tra le propria fila al termine della carriera la più grande e significativa leggenda dell’Ajax, ovvero Johann Cruyff, a cui l’Ajax è arrivato a intitolare il proprio stadio. Una delle scelte più antipatiche ed enigmatiche della sua carriera, fatto sta che vederlo con la maglia del Feyenoord fa tutt’ora uno strano effetto.

In effetti i tifosi del Feyenoord lo avevano accolto con la pezza “Feyenoord forever, Cruyff never”.