Icone perdenti

La schiena sul palo di Kahn

Oliver Kahn è seduto in disparte sul prato dello Stadio internazionale di Yokohama. Ha la schiena appoggiata contro il palo della sua porta e i gomiti piantati sulle ginocchia. Intorno a lui non c’è niente. Solo una borraccia gialla rovesciata a qualche centimetro dalla linea del gol. Poi più nulla per metri e metri e metri. Di tanto in tanto il portiere con la fascia di capitano al braccio scuote il capo, facendo attenzione a tenere gli occhi ben chiusi. Come se volesse restare all’interno di una bolla di sapone, protetto dallo spettacolo che sta andando in scena davanti a lui. Perché nell’altra porzione di campo Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafù e Roberto Carlos saltano, gridano, pregano, si abbracciano. Il Brasile ha vinto ancora la Coppa del Mondo, anche grazie a Kahn, passato da eroe nazionale a zimbello in una frazione di secondo. Un po’ He-Man, un po’ Ivan Drago con i guanti al posto dei guantoni, il portierone tedesco è un tipo dall’ego pingue e dalla lingua affilata. Strafottente e devoto al culto di sé stesso, tutti vorrebbero averlo in squadra a condizione di averci a che fare il meno possibile.

Le sue doti sono indiscutibili, tanto che in quegli anni è considerato uno dei migliori portieri d’Europa, ai livelli di Casillas e Buffon. Il suo Mondiale è stato pressoché perfetto. Perché nelle sei partite che hanno portato la Germania in finale ha subito solo un gol e dispensato una serie di parate al limite del prodigioso. Nella gara inaugurale contro l’Irlanda devia con l’esterno del bacino un tiro di Duff, esce a tutta velocità su Robbie Keane, poi si oppone con la pancia – praticamente una mossa di wrestling – a un colpo di testa del dieci in maglia verde. Al fischio finale è 1-1 e se la Mannschaft non è crollata il merito è tutto del suo portiere. La sua prestazione esplicita quello che tutti pensano da mesi, ovvero che quella Germania non è poi così ricca di talento. È una convinzione che diventa certezza partita dopo partita, e con Ballack che non può giocare la finale perché squalificato, Kahn diventa il simbolo della squadra, la speranza a cui aggrapparsi. Il giorno della finale la Bild pubblica una foto a grandezza naturale della mano del portiere della Nazionale: dicono che porti bene. Il mito dell’infallibilità di Kahn, però, sembra attecchire solo in Germania. Perché in Brasile sono molto meno impressionati dalle sue parate. Tanto che Rivaldo decide di esprimere le sue perplessità alla stampa. «Si parla sempre molto di Kahn – dice al quotidiano As – è un grandissimo portiere e lo ha dimostrato con il Bayern Monaco. Ma l’ho visto subire molti gol e raccogliere il pallone dal fondo della rete. Non credo sia imbattibile». È una frase che assume i contorni della profezia. E per accorgersene basta aspettare un giorno appena.

Per un’oretta Kahn interpreta ancora sé stesso. Para due conclusioni di Ronaldo, prima con le mani, poi con i piedi. E dove non arriva lui ci pensa la traversa. Nel secondo tempo si scontra con Gilberto Silva e resta a terra. Quando si rialza capisce di essersi infortunato proprio alla mano finita sulla copertina della Bild. Nessuno ancora lo sa, ma in quel momento Kahn ha perso i suoi poteri. Al 67° Rivaldo lascia partire un tiro da fuori area che non impensierirebbe nessuno. Tranne quella versione difettosa di Kahn. Il portiere non trattiene e respinge il pallone in avanti, proprio sui piedi di Ronaldo. Il Fenomeno insacca, poi corre verso la bandierina del calcio d’angolo di destra con il dito alzato al cielo e uno spicchio di testa coperto da quel taglio di capelli surreale. La partita termina lì. Ronaldo segna ancora e corre ad abbracciare Scolari in panchina. La Germania attacca ma senza grandi risultati. Il triplice fischio di Collina serve solo a rendere ufficiale quello che tutti sanno già da un pezzo.

Kahn si mette a sedere, appoggia la schiena contro il palo destro, chiude gli occhi. Se ne sta lì per un bel pezzo, eroe e vinto allo stesso tempo. «Non c’è opera che non si ritorca contro il suo autore», scriveva Cioran. E il portierone tedesco sembra essere rimasto impigliato in quella frase. Quando trova la forza di rialzarsi Kahn cammina verso Rudi Völler. «Scusa, è tutta colpa mia» dice con il volto sofferente. «Non ci pensare – risponde il commissario tecnico – se non era per te non saremmo neanche arrivati in finale». Poco dopo si avvicina anche Felipao Scolari: «Non preoccuparti – sussurra – Sei comunque il numero uno». È un premio di consolazione che non serve a lenire il dolore. Perché quell’errore rischia di intrappolarlo per sempre come carta moschicida. Poco dopo Völler si presenta davanti ai giornalisti. «Sono più dispiaciuto per Kahn che per me» assicura. Ed è vero.