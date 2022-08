I movimenti di mercato più assurdi della settimana

L’Udinese ha comprato un calciatore dal Watford facendogli firmare un quinquennale, e poi lo ha lasciato in prestito al Watford, che lo aveva comprato dal Nizza gennaio e che era stato nominato “Player of the year” dai suoi tifosi. Ecco il comunicato dell’Udinese: «Un innesto di qualità ed esperienza per i colori bianconeri anche in prospettiva futura. Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisito, a titolo definitivo, dal Watford Fc del diritto alle prestazioni sportive di Hassane Kamara. Il calciatore ha siglato un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Kamara resterà in prestito al Watford fino al 30 giugno 2023».

Hassane Kamara ha 28 anni ed è un terzino sinistro, quindi tutto lascia presagire che prenderà il posto di Destiny Udogie, che invece tra un anno verrà girato in Premier League.

Però questa notizia si può dare in modo diverso, proviamo.

La famiglia Pozzo compra un calciatore dalla famiglia Pozzo e lo lascia in prestito per un anno alla famiglia Pozzo. Terminato il prestito dalla famiglia Pozzo tornerà alla famiglia Pozzo, proprietaria del cartellino. Per avere Kamara i Pozzo hanno pagato ai Pozzo 15 milioni di euro.