I migliori tiratori da lontano (2000-2020)

Uno dei ricordi che più ha segnato la mia tormentata carriera da tifoso è il rumore del pallone calciato da Adriano nella finale d’andata della Coppa Italia 2004/05, vinta 0-2 in un Olimpico ammutolito dal dominio dell’attaccante brasiliano.

Me lo ricordo non solo perché in quell’istante lo stadio era relativamente silente – era un momento in cui nessuno si sarebbe aspettato un gol, con Adriano sulla trequarti e la difesa schierata – ma soprattutto per il rumore in sé, diverso da quello di un normale tiro – un tonfo secco simile a quello delle palline da tennis quando impattano esattamente al centro dell’ovale della racchetta. Sul mio inconscio, e credo su quello di tutti quelli allo stadio quel giorno, quel rumore ha avuto lo stesso effetto di un gancio in pieno mento che ti spegne il cervello. Me lo ricordo perfettamente ancora oggi, o magari è stato il mio stesso inconscio a creare quel suono, come una specie di grido di dolore.

Anche se la sua carriera ad alti livelli è durata poco, la brutalità del calcio di Adriano è stata una delle espressioni più evidenti di supremazia atletica e tecnica di un giocatore sugli altri 21 in campo negli ultimi vent’anni. Adriano calciava quasi sempre di collo esterno, con la palla che saliva e scendeva in maniera improvvisa con una traiettoria leggermente a uscire, ma era ovviamente la potenza impressa alla palla l’aspetto più impressionante dei suoi tiri. Una caratteristica che diventava tangibile non tanto per via della velocità del pallone, troppo subitanea per essere davvero percepita, ma per l’appunto attraverso il rumore. Un altro esempio celebre è quello simile a uno sparo di un fucile da caccia nel bosco prodotto dalla traversa della porta del Palermo, colpita dal tremendo tiro di Adriano dalla trequarti.

I suoni prodotti dai tiri di Adriano erano qualcosa di improvviso e inaspettato che squarciava il tappeto sonoro della partita a cui siamo abituati e che li rendevano davvero spaventosi. Erano come un faro che si accendeva improvvisamente su di lui, mentre tutto il resto sfumava nel buio, e che ti costringeva a guardarlo spaccare la porta avversaria.