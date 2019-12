I migliori punti nel tennis maschile 2019

Siamo entrati quindi nel territorio dei colpi da circo e dei tweener, il colpo circense per eccellenza. Negli ultimi anni si sono affermati due tennisti ossessionati dai tweener, per motivi diversi, ovvero Benoit Paire e Nick Kyrgios. Ve ne infilo due significativi. Questo è un doppio tweener di Paire realizzato contro un altro intrattenitore come Monfils. Come vedete, non c’è nessun motivo per colpire la pallina in mezzo alle gambe se non ottenere la confusione dell’avversario. Paire, barba curatissima e colletto alto, vorrebbe piacere a tutti. Si avvicina a Monfils per stringergli la mano perché, insomma, vorrebbe congratularsi con sé stesso ma forse sarebbe ridicolo. Mi perdoneranno i fan di Paire, ma il suo 2019 voglio ricordarlo con questo scambio in cui i suoi scherzi vengono castigati da un violento rovescio di Stan Wawrinka a ZERO layer di ironia.

Eccovi invece un passante in tweener di Kyrgios, a cui si è costretto da solo dopo aver giocato una volèe di dritto no-look francamente indecente. Un colpo infinitamente più complicato di quello di Paire, ma che è uno dei rari casi in cui Kyrgios esegue un tweener perché non avrebbe potuto fare altro.

Bene, ora passiamo alle cose serie. Questo tweener di Marcelo Melo è tra i più assurdi di sempre. È un doppio e il pallonetto incrociato dell’avversario sputa Melo fuori dall’inquadratura. A velocità normale non abbiamo visto il colpo, era in una zona dove non era previsto che si potesse colpire una pallina. Melo l’ha colpita con un dritto rigirato da sotto le gambe che è schizzato dalla parte letteralmente opposta del campo. Davvero non ha senso, non ho altro da aggiungere.