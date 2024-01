I migliori meme del 2023

L’arte dei meme continua a essere al suo apogeo e questo appuntamento ogni anno diventa più istituzionale: scegliere i migliori meme calcistici dell’anno. Per un appuntamento istituzionale niente di meglio che chiedere all’istituzione dei meme sul calcio, e cioè Serie /A/ Memes. Grazie come sempre a Federico Martucci e al gruppo Rui /A/yanami.

Vialli e Mancini

La scena di Scrubs in cui il dottor Cox, che qui è Mancini in quanto grandissimo amico di Vialli, vede il suo amico Ben senza rendersi conto di trovarsi proprio al suo funerale, del quale non riesce ad accettare la morte.

Homer e il fuorigioco

(di Mattia Tammaro)

Uno dei principali leitmotiv dell’anno appena passato è stata, come sempre, la polemica arbitrale e sul var. Nella foto è citata una puntata dei Simpsons in cui Homer diventa in 3 dimensioni per colpa di un varco tridimensionale ed entra, per sbaglio, nel recentemente introdotto fuorigioco semiautomatico.

Gerry and Pioli in the mooorning

(di Lorenzo Cicioni)

Nel grande caos societario e dirigenziale del Milan del 2023 l’evento forse principale è stata la cacciata dal club dell’accoppiata Maldini-Massara anche, forse, per cattivi rapporti con la nuova dirigenza. Questa “rivoluzione” sembra essere stata presa negativamente da alcuni dei giocatori più importanti come Theo, Maignan o Leao: qui il portoghese, fresco di rinnovo, diventa Troy nella serie Community quando torna a casa con le pizze in mano, trovandola in fiamme.

Ilicic

(di Grzesiek Krawczyk)

Semplicemente Josip Ilicic che torna al gol tornato al Maribor.

Lego Mondo Gol

(di Daniele Manis)

La celebre (finta?) litigata tra Fabio Caressa e Stefano De Grandis durante una puntata in diretta di Mondo Gol riadattata tramite i Lego.

Il logo dello Spezia

Successivamente alla presentazione dello scorso luglio del nuovo logo, la scelta dello Spezia è diventata molto famosa su Internet per le polemiche e i meme sul suo aspetto “particolare”. Il meme riprende una vecchia vignetta diventata famosa grazie al “Stop speaking German you fucking nazi”.

Osimhen

Uno degli sportivi più “memati” del 2023 è stato senza dubbio Osimhen e il colore dei suoi capelli, ripreso in moltissime occasioni come le torte, le pizze o l’incredibile “memosa Osimhen”. Nel meme una ragazza chiede alla sua compagna di stanza se la bandiera rappresenti una particolare identità sessuale o di genere.

Pogba e il doping

(di Alessandro Dondero)

Il caso di doping che ha scosso Pogba e il mondo juventino è riadattato nella tristissima vignetta del fumettista Andrea Pazienza, che ricorda con malinconia momenti passati senza il peso delle dipendenze.

Ferrario e il var

(di Riccardo Frangini)

La trasmissione Open Var ideata da DAZN per dare uno spazio alla classe arbitrale per poter spiegare gli episodi più controversi della giornata di Serie A passata contiene ovviamente anche gli audio e le comunicazioni del var. Qui la voce del varista ricorda incredibilmente quella dell’assistente di economia coatto di Edoardo Ferrario nella serie su Youtube “Esami”, soprattutto mentre parla al telefono con la fidanzata “Lavi”.

Totti e i due cellulari

Uno dei trend di più successo su TikTok del 2023 è stato il format che riprendeva la canzone di Kevin Gates “2 Phones”, dove dice “I got two phones, one for the plug and one for the load; I got two phones, one for the bitches and one for the dough”. La canzone è stata poi riadattata in diverse lingue e formati (con un grande grazie all’intelligenza artificiale), qui con Totti che reagisce in maniera aristocratica al TikTok precedente.