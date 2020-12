I gol del mese novembre 2020

Solitamente tendiamo a premiare i gol che sono belli “come gol”, ovvero dove il marcatore fa qualcosa di incredibile, o al massimo gol che sono grandi azioni corali, quando una squadra si comporta come un’orchestra in un momento di trance. Ma quando in un gol la bellezza arriva da un singolo che però non è chi segna, che facciamo, lo ignoriamo? Il tacco con cui Meite libera Zaza per la conclusione merita di essere ricordato qui, dove si parla dei migliori gol, perché solo a livello di definizione da vocabolario non è un gol. La sua giocata – improvvisa, inaspettata – fa passare il Torino da una situazione di possesso non particolarmente pericolosa a una in cui il pallone è in rete.

Seguendo Meite per tutta l’azione, dal primo recupero dell’Inter al passaggio, non lo vediamo mai guardarsi alle sue spalle, tanto meno guardare Zaza. La sua giocata è quindi di puro istinto, sensazione confermata dagli eventi che il compagno doveva essere lì. Meite avrebbe potuto quindi fare quella giocata anche bendato, anche capultato sul campo all’improvviso con un paracadute. Un passaggio di tacco che oltre essere incredibilmente utile alla causa, è anche proprio bello, con il calciatore che si lascia scivolare il pallone oltre la figura per evitare l’intervento di Bastoni per poi delicatamente colpirlo col tacco e metterlo delicatamente tra i piedi di Zaza. Meite non è un calciatore particolarmente raffinato o creativo, ma nel calcio capita che ogni tanto il genio si manifesti nella normalità.