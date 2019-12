I 10 momenti che hanno cambiato gli anni ’10 in NBA

Ai tempi del primo titolo di MVP, si parlava di Derrick Rose come un giocatore non solo in grado di rimanere ai vertici della NBA per il resto della sua carriera, ma come uno destinato direttamente alla Hall of Fame. Per quel maledetto infortunio in gara-1 contro Philadelphia – al termine di una stagione piena di acciacchi, con sole 39 partite disputate su 66 – a 23 anni abbiamo perso un giocatore che avrebbe dovuto/potuto lasciare il segno sul decennio ai livelli dei più grandi. Ora sembra quasi che la memoria si sia persa nel tempo, ma in quegli anni si parlava di Rose negli stessi termini in cui si parlava di Kevin Durant – e quella sarebbe dovuta essere la sua traiettoria.

Invece è andato giù, e con lui tutti i Chicago Bulls, che non sono più riusciti a tornare alle finali di conference nonostante un’intelaiatura da contender, pur con tutti i loro difetti di prevedibilità offensiva. Chissà cosa sarebbe successo alla carriera di Jimmy Butler se Rose non si fosse fatto male di nuovo anche nel 2013, di fatto aprendogli lo spazio necessario a livello di minuti e responsabilità per diventare il giocatore che è diventato. E chissà che finali di conference avremmo avuto negli anni successivi con gli Heat dopo il primo assaggio di quelle del 2011.

Piuttosto che con le tremende immagini dell’infortunio preferiamo ricordare Rose al suo massimo splendore, quando sembrava un tutt’uno con la sua città natale.