I 10 giocatori più sottovalutati della Serie A

Dove sarebbe lo Spezia, senza Ivan Provedel? Probabilmente in Serie B.

Lo Spezia è la sesta squadra in Serie A con la minor percentuale di tiri convertiti tra quelli concessi; nonostante sia a metà classifica per xG per tiro concesso. Riassumendo, concede diverse occasioni facili da segnare, eppure non è così semplice farle gol; sintomo che in porta c’è qualcuno che tende a fare molta resistenza. Secondo i dati Statsbomb Provedel è terzo tra i portieri di Serie A nell’indice che calcola i gol previsti post-tiro meno gol concessi. È dietro solo a Mike Maignan e David Ospina. Non si tratta solo di dati quantitativi, ma anche dell’impatto che Provedel ha avuto in singole vittorie fondamentali per la stagione dello Spezia. Vittorie che hanno tenuto la squadra fuori dalla zona retrocessione in passaggi molto delicati. Nella vittoria a San Siro contro il Milan la squadra di Thiago Motta è sopravvissuta per miracolo, per un po’ di fortuna ma anche per le parate incredibili di Provedel. Ce ne sono state diverse, ma la mia preferita è questa con i piedi sul tiro incrociato di Rafael Leao. Provedel è forse uno dei migliori portieri della Serie A a parare con i piedi le conclusioni basse e radenti.



Forse non è la miglior prestazione in assoluto di Provedel, che in casa contro la Roma ha compiuto almeno tre miracoli difficili da spiegare a livello fisico. Parate che però non hanno infine evitato la sconfitta della squadra.

Pur non avendo una tecnica di calcio che ruba l’occhio, Provedel è uno dei portieri più influenti nel gioco coi piedi lungo della sua squadra. È quarto in Serie A per lanci completati, per esempio. Dopo diverse stagioni in penombra, Provedel ha conquistato il posto da titolare nella seconda parte della scorsa stagione. Oggi, a 28 anni, è nel momento migliore della sua carriera e sta giocando a un livello su cui forse in pochi avrebbero scommesso una decina di anni fa, quando Provedel è venuto fuori dalle giovanili del Chievo: «Io ho sempre lavorato, e ci ho creduto, anche quando ho subito un brutto colpo e sono stato fermo. All’esordio presi 2 gol in 4 minuti contro la Fiorentina. Non ho pensato a nulla, se non a costruire ed oggi sono realista. Se questa doveva essere la mia carriera, ben venga». Il suo contratto scade tra un anno, si dice che possa andare via dallo Spezia in estate.