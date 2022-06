Guida ufficiosa al Tour de France 2022

Gabriele Gianuzzi

Il recente Tour de Suisse ha riportato alla ribalta un tema che nel mondo normale abbiamo nascosto sotto il tappeto da qualche mese: il Covid-19. E l’ha fatto ad un ritmo che pareva ricordare marzo 2020 con più di 30 ritirati in un solo giorno e diverse defezioni nei giorni successivi. Inutile nascondersi, il virus continua a circolare in Europa e il mondo del ciclismo non fa eccezione. Se a questo aggiungiamo che le misure di contenimento e prevenzione si sono rilassate, viene facile pensare che le possibilità di contagio per i corridori, che tra hotel e viaggi sono per forza di cose a contatto con il mondo esterno alla bolla del ciclismo, aumentino.

Romain Bardet recentemente si è lamentato con un tweet dicendo che nel volo verso Copenaghen, pieno di gente, ci fossero poche mascherine indossate (“primo stress test”, ha commentato).

E infatti il Tour non è ancora partito che ci sono già le prime defezioni: Tim Declercq, Matteo Trentin, Samuele Battistella e Omer Goldstein, annunciati ufficialmente dai loro team non prenderanno il via perché risultati positivi ad un controllo pre Tour.

L’UCI ha annunciato un aggiornamento del protocollo anticovid per le gare a tappe nella giornata di martedì. Rispetto al protocollo di gennaio è rimasto l’obbligo di tampone negativo a 48h dalla partenza, anche per i vaccinati e i controlli nei giorni di riposo. La novità è la possibilità per i positivi asintomatici di continuare la corsa. La decisione spetterà ad una commissione formata dal medico della squadra coinvolta, il medico del Tour responsabile del protocollo Covid e il direttore medico dell’UCI che decideranno a maggioranza caso per caso. Inoltre le squadre con più di due casi positivi non verranno escluse automaticamente dalla corsa.

Altamente consigliati ma non obbligatori, test antigenici rapidi per tutti i membri del team (corridori e non) nei 5 giorni precedenti alla partenza e test antigenici rapidi a tutti i membri dei team non ciclisti e ai commissari al seguito della corsa possibilmente ogni giorno ma almeno ogni due/tre giorni.

Quello che è certo è che le squadre e i corridori proveranno a mantenere il più possibile la bolla intatta. In ogni caso, tra i protagonisti che hanno contratto il covid nelle settimane precedenti e che verosimilmente prenderanno il via non al 100% della condizione e i possibili positivi durante le tre settimane, anche quest’anno la corsa sarà inevitabilmente influenzata dalla pandemia.