Guida ufficiosa al Tour de France 2020

Gabriele Gianuzzi

Da un punto di vista sportivo, la preparazione delle squadre è cambiata radicalmente. Innanzitutto le squadre sono state costrette a scegliere le corse di preparazione in base a criteri geografici più che sportivi per far sì che i propri atleti non uscissero dalle cosiddette “bolle” e potessero quindi correre il rischio di non correre. Un caso emblematico è quello della Movistar, unica squadra spagnola World Tour, che non ha fatto partecipare i suoi tesserati destinati al Tour ai campionati nazionali spagnoli.

I piani degli atleti sono di conseguenza cambiati. Pensiamo per esempio ai ciclisti colombiani che solitamente rientrano in Europa a ridosso delle competizioni per beneficiare dei picchi di forma dovuti all’allenamento in altura e che quest’anno sono dovuti tornare circa un mese prima del previsto con un volo di stato. D’altra parte, l’allenamento casalingo forzato sui rulli nei mesi di lockdown potrebbe influire su possibili infortuni dovuti alla postura. Nell’ultimo Delfinato molti atleti, tra cui Bernal e Landa, hanno accusato dolori alla schiena riconducibili a questo tipo di sforzo.

Vista l’incertezza sul prosieguo della stagione, inoltre, quasi tutti i team hanno strutturato la preparazione fisica per cercare di partire subito a tutta nel tentativo di massimizzare vittorie, esposizione degli sponsor e ricavi nell’immediato. Mantenere un picco di forma di 6/7 settimane è possibile in linea teorica ma visto il calendario compresso e la riduzione dei giorni di recupero e di allenamento tra una gara e l’altra, è verosimile che gli atleti più giovani che solitamente necessitano di meno chilometri nelle gambe per entrare in forma siano avvantaggiati nella prima settimana.

Il fattore climatico giocherà anch’esso un ruolo importante. Siamo abituati ad avere un Tour de France adatto a quei corridori in grado di sopportare le alte temperature di luglio e invece ci troveremo tappe alpine sopra i 2000m da correre a metà settembre, con tutto ciò che ne consegue.

Dal punto di vista organizzativo, i problemi endemici di questo sport si sono notati ancora una volta. I protocolli stilati dall’Unione Ciclistica Internazionale hanno il grande merito di essere adattabili alle differenti situazioni riscontrabili nelle varie parti del mondo, ma allo stesso tempo hanno il limite di essere di fatto sostanzialmente inapplicabili se non nei termini generali. I vari organizzatori sono quindi costretti ad attuare un proprio protocollo specifico al quale le squadre devono per forza adeguarsi in tempi rapidi con tutto il caos che ne consegue.

Nel caso di ASO, gli organizzatori del Tour de France, le ultime regole sono state decise durante una riunione martedì, a quattro giorni dalla partenza. Attualmente non si sa ancora se esista un piano B qualora la situazione sanitaria in Francia richiedesse la sospensione o l’annullamento della corsa.

Un aspetto da non sottovalutare è il rischio che una squadra possa essere allontanata dal Tour de France qualora qualche corridore o membro dello staff dovesse risultare positivo al tampone. Una decisione che potrebbe complicare decisamente la regolarità della corsa e addirittura portare a situazioni surreali che andrebbero a falsare completamente il risultato finale.

Le squadre, dal canto loro, dopo i primi casi di falsa positività e di abbandono forzato alle corse stanno iniziando a mostrare i primi segni di insofferenza. Insomma, l’equilibrio precario su cui da sempre si fonda il ciclismo quest’anno sarà ancora più fragile, e chissà che non lo vedremo spezzarsi già a partire da questo Tour.