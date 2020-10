Flavio Fusi

Considerando che il divario tecnico tra le squadre che competeranno per le prime cinque posizioni e il resto del campionato è abbastanza netto, credo che continueremo a vedere un buon numero di squadre che adotteranno generalmente un atteggiamento reattivo. Costringere gli avversari a giocare in spazi ridotti verticalmente e orizzontalmente è una buona strategia per cercare di mettere in difficoltà anche i giocatori più tecnici.

Nella scorsa stagione persino le prime due classificate, ovvero Juventus e Inter, hanno quasi sempre avuto non pochi problemi a scardinare difese compatte, anche a causa di una proposta di gioco non sempre così incisiva nell’ultimo terzo di campo. Ciò non toglie che si possano prendere strade più coraggiose e magari decidere di aggredire alto e con decisione anche avversari più forti: è il caso della vittoria casalinga del Verona sulla Juve di Sarri, uno dei punti più bassi nell’annata bianconera nella scorsa stagione.

Ma se l’atteggiamento reattivo potrebbe essere prevalente, non si può non sottolineare quanto la Serie A abbia assimilato e rielaborato le tendenze tattiche del calcio europeo, proponendo negli ultimi anni una crescita importante sia nella varietà della proposta tattica, sia nella capacità di diversi allenatori di adattare la propria strategia partita per partita, o persino a gara in corsa. È ormai tipico vedere partite in cui il baricentro e l’aggressività delle squadre varia anche di molto nel corso della gara, senza che sia necessariamente il punteggio a dettare un cambio tattico. La stessa squadra può essere reattiva e proattiva durante la stessa partita, orientarsi sull’uomo o organizzarsi a zona, difendere con un sistema di gioco e attaccare con un altro, partire palla a terra dalla difesa o lanciare lungo. Forse è persino più interessante cercare di riconoscere i vari adattamenti e le sfumature tattiche proposte da ogni squadra, che cercare di riconoscere una tendenza prevalente.

Daniele Manusia

Si sottolinea poco come anche le squadre di media o bassa classifica siano in grado di giocare partite diverse all’interno degli stessi novanta minuti. Direi che la fluidità e la variazione degli atteggiamenti sono una caratteristica distintiva del nostro calcio, nel bene e nel male. D’altra parte è vero che alcune squadre, anche con un’identità definita, un modulo e delle soluzioni offensive chiare, finiscono spesso per avere atteggiamenti passivi o di “controllo” anziché provare a imporre il proprio ritmo, anziché costringere l’avversario a giocare la partita che vogliono loro. In Serie A la tattica è spesso dipendente della strategia (che varia a seconda dei momenti) ma c’è anche chi punta su una proposta di gioco forte e non si adatta all’avversario, quanto piuttosto alle caratteristiche dei propri giocatori e su concetti provati in allenamento – tipo l’Atalanta, la Lazio e il Sassuolo, per fare degli esempi – ottenendo ottimi risultati. In parte dipende anche dai molti cambi di panchina che avvengono da un anno all’altro o nel corso dello stesso anno: saper cambiare faccia è una garanzia anche di fronte alle avversità, mentre sposare un progetto totale comporta più rischi. Ma con un po’ di coraggio e fortuna nei risultati molte squadre anche non di primissima fascia possono costruire un gioco più a tutto tondo e vincente, anche perché di allenatori con idee peculiari è ricca la Serie A: Giampaolo, Di Francesco, Juric, Fonseca, Maran e persino Liverani lavorano per dare un’identità inconfondibile, anche se non tutti ci riusciranno o ne avranno il tempo.

Daniele V. Morrone

Aveva già trattato questo argomento alla fine della scorsa stagione Fabio Barcellona, scrivendo come secondo lui per la varietà di proposte tattiche la Serie A è uno dei campionati più interessanti d’Europa: «La fluidità degli schieramenti per ottimizzare la disposizione in campo nelle varie fasi di gioco è diventata nel giro di pochi anni quasi la norma in Italia. L’attenzione mai nascosta del nostro campionato per la fase difensiva e l’equilibrio non sembra comunque ostacolare un approccio offensivo più ricco e coraggioso e più in generale la ricerca di innovazione e di cambiamento». Pur con una minore caratura tecnica e minore ritmo di gioco, il campionato italiano ha assimilato e interpretato a suo modo alcune delle tendenze tattiche degli ultimi dieci anni nel calcio europeo come il gioco di posizione e il gegenpressing, con squadre che ne hanno preso a piene mani in un senso o nell’altro: come il Sassuolo col gioco di posizione e l’Atalanta (e quindi anche l’Hellas) col gegenpressing e che rappresentano non a caso i punti di riferimento dell’avanguardia tattica del campionato.

Va detto che la chiusura dell’esperienza di Sarri a Napoli ci ha privato di un’avanguardia tattica puramente italiana in termini proattivi, ma le sue idee che tanto successo hanno avuto col tempo sono entrate nel discorso tattico comune fondendosi con quelle provenienti da fuori e finendo per influenzare l’idea stessa di come si vuole attaccare in Serie A con la palla: impostando dal basso con pazienza e coraggio invitando il pressing avversario e risalendo il campo attraverso le combinazioni veloci. Anche squadre marcatamente verticali come il Milan di Pioli o la Lazio di Inzaghi ormai impostano prima di andare in verticale.

Emanuele Atturo

La cifra tattica del calcio italiano mi sembra essere ancora quella dell’equilibrio e della flessibilità, con un forte orientamento ad adattarsi all’avversario. Tolte le squadre estreme di cui parla Daniele, cioè il Sassuolo e l’Atalanta, credo che la maggior parte delle squadre di Serie A si caratterizzerà per il saper maneggiare diversi strumenti tattici a seconda del contesto che la partita gli metterà di fronte. Con questo non voglio in nessun modo dire che si tratta di un campionato “arretrato”: come dice anche Daniele, questi strumenti sono spesso d’avanguardia, ma vengono utilizzati in modo prudente, senza creare identità di gioco esasperate in un senso o nell’altro. Ormai quasi tutte le squadre provano a costruire dal basso, ma quasi nessuna (l’Inter lo fa) vuole attirare la pressione in modo estremo (per fare un esempio estero, come l’Arsenal di Arteta); tutte le squadre sono capaci di portare fasi di pressione, ma più per distruggere il gioco avversario che per riconquistare per attaccare; tutte utilizzano il gegenpressing, ma se non funziona amano risistemarsi in un’attenta fase di difesa posizionale. Guardando anche la scorsa stagione, le squadre che mi sembrano riflettere meglio la cifra tattica media della Serie A credo siano state la Lazio di Simone Inzaghi, il Napoli di Gattuso e il Parma di D’Aversa: squadre furbe, flessibili, attentissime al piano strategico della partita, brave a palleggiare dietro per aprirsi ampi spazi in cui attaccare.