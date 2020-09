Guida alla lotta per lo Scudetto 2020/21

Flavio Fusi

Le quote dei bookmaker sono di solito un ottimo strumento per comprendere i rapporti di forza del campionato e quest’anno pare che la lotta Scudetto sarà una questione a due tra Juventus e Inter. Ai bianconeri viene assegnata una probabilità di vittoria finale che va da un massimo del 55% a un minimo del 50%, mentre l’Inter si assesta tra il 40% e il 35%.

Altri modelli predittivi pronosticano una lotta più equilibrata con anche altre squadre in ballo, con quello proposto da FiveThirtyEight che per la prima volta dal lancio non assegna alla Juventus il ruolo di favorita alla vittoria finale, ma dà a Conte il 31% di probabilità di portarsi a casa lo Scudetto, 9 punti percentuali in più dei bianconeri (22%).

This is the first time since we started doing this that the 538 model didn’t have Juventus as favorites to win #SerieA at the start of the season.https://t.co/6ONabYEskv pic.twitter.com/jQ624i52XV — Tony Chow (@Tonyhkchow) September 9, 2020



Indipendentemente da questo tipo di indicatori, è evidente che la scelta tecnica della Juventus e i deludenti risultati del finale di stagione hanno sicuramente aumentato le chance dell’Inter di strappare il titolo ai rivali. È indubbio che Pirlo rappresenti un’incognita e se è altrettanto vero che la Juventus ha stentato dopo la ripresa, non si può certo dire che i nerazzurri abbiano brillato. Conte ha fatto tanto in un solo anno di lavoro, ma la crescita della squadra non sembra giustificare ancora un ruolo da favorita.



Tra le altre squadre quella con più certezze è sicuramente l’Atalanta, che ha praticamente già chiuso il mercato, inserendo le pedine che mancavano e seguendo sempre la logica di non fare mai il passo più lungo della gamba. Forse resta ancora un gap in termini di qualità assoluta, ma che potrebbe essere colmato col gioco, soprattutto se Gasperini riuscisse finalmente a mettere in mostra una più solida fase difensiva. Napoli, Roma, Lazio e Milan non si sono chiaramente rinforzate rispetto alla passata stagione e in questo momento mi sembra davvero troppo ottimistico considerarle in corsa per lo Scudetto.



Daniele V. Morrone

Personalmente penso che l’Atalanta possa inserirsi nella lotta per lo scudetto, per ragioni di cui parleremo approfonditamente più avanti. Alla luce dell’ultima stagione, un’altra possibile candidata potrebbe essere la Lazio, che però viene da un mercato senza l’ambizione necessaria per fare il salto di qualità necessario per competere per il primo posto. Al momento, gli arrivi (Muriqi in attacco e Fares sull’esterno sinistro) non sembrano aver innalzato troppo la qualità della rosa, soprattutto nei ruoli dove sarebbe più necessario intervenire (su tutti l’esterno sinistro e il difensore centrale di sinistra). Dato che la profondità della rosa continua ad essere un problema della Lazio, che quest’anno avrà anche la Champions League da giocare, credo che la squadra di Inzaghi parta più indietro rispetto all’Atalanta per competere con Juventus e Inter per i primissimi posti della classifica.