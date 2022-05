Guida ufficiosa al Giro d’Italia 2022

Umberto Preite Martinez

Nel 2019 Carapaz era una giovane promessa della Movistar di cui si parlava poco in ottica classifica generale. Certo, veniva da un 2018 molto positivo (fu 4° nella generale alle spalle di Miguel Angel Lopez) ma nessuno probabilmente poteva aspettarsi un exploit di quel genere.

Tre anni dopo, invece, Carapaz è una solida realtà nel panorama ciclistico, ha sfiorato la Vuelta nel 2020 ed è finito 3° al Tour de France nel 2021. Nel frattempo si è concesso il lusso di vincere l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Arriva al Giro d’Italia 2022 con i gradi di favorito numero uno, per forza di cose, visto che è allo stato attuale uno dei più forti ciclisti da grandi corse a tappe in circolazione (specialmente fra quelli presenti al via da Budapest). Oltretutto ha anche la squadra più attrezzata per questo genere di sfide, per la varietà dei gregari a disposizione e per l’abitudine della Ineos a gestire situazioni anche molto complesse nel corso delle tre settimane.

Nonostante questo, non mancano le incognite, in primo luogo proprio dentro la sua squadra. Porte è ormai molto vecchio, e questo accende qualche interrogativo sulla sua tenuta in una gara così lunga e stancante; Ben Tulett è un predestinato, ma ha solo 20 anni ed è alla sua prima esperienza in un grande giro; Sivakov è forse la maggiore garanzia se decidesse finalmente di fare il salto di qualità che ci si attende da lui.

Insomma, Richard Carapaz è indubbiamente il più forte se lo prendiamo singolarmente in un contesto asettico e la sua squadra è la più abituata a supportare un capitano per un grande giro. Detto questo, per lui non sarà semplice trasferire questa superiorità teorica in un dominio pratico e anzi è facile immaginare che anche qualora dovesse vincere non sarebbe con un distacco così netto come ci si potrebbe attendere.