Mega guida all’asta di riparazione 2024

L’asta di riparazione del Fantacalcio è quel momento mistico in cui vi convincete che la vostra vita, la vostra vita da Fantallenatore ma non solo, può cambiare. Ed è così: noi ci crediamo, voi dovete crederci. Per molti è solo l’occasione per rivedersi tutti insieme, davanti a un bicchiere o dietro lo schermo di un computer, ma voi non siate così ingenui. Lasciate ai vostri avversari la rilassatezza: nella guida che abbiamo preparato per voi vi spieghiamo i trucchi per vincere mentalmente e statisticamente questa serata magica dove tutto può succedere.

Certo, non comprerete Lautaro Martinez a gennaio, ma potete sfruttare queste ore per entrare sottopelle ai vostri avversari, fargli credere che avete tutto sotto controllo, nella vita e nel Fantacalcio.

P.s: Immaginate questa guida come in perenne aggiornamento da qui al momento in cui farete la vostra asta di riparazione.

___STEADY_PAYWALL___

Riparare secondo il metodo statistico-intuitivo

(di Antonio Laudante)

L’asta di riparazione è storicamente definita come una formalità dalla maggioranza dei fantallenatori. I rari casi di exploit dati dai nuovi arrivi, esempio cardine l’Ibra-back della stagione 20-21, vengono quasi sempre raccolti dal chip leader di turno mentre quasi tutti gli altri partecipanti presenziano inermi o addirittura tendono ad assentarsi, lasciando 2 o 3 nomi in affido al socio o pigramente scritti nel gruppo Whatsapp di lega.

Con questa guida proverò a risvegliare il vostro spirito da fantallenatore che crede in una svolta ma che soprattutto proverà a costruire un metodo solido, fornendo anche dei potenziali “nomi per la risalita” e andando ove possibile a ripulire delle problematiche di costruzione della vostra Fantarosa.

Parte 1: Il metodo statistico

1) La differenza tra varianza e underperformance

Questa stagione fantacalcistica è stata la più distruttiva in termini di certezze acquisite nel corso degli anni: Ciro Immobile fermo a 4 reti, Rafael Leao a 3 ma soprattutto Victor Osimhen, pagato in media mobile ad un prezzo simile a quello di Lautaro Martinez, si ritrova a 10 reti in meno dell’argentino (già alla spaventosa cifra di 18).

Perché soffermarsi necessariamente sul numero di reti in un gioco dove imbattibilità, modificatore, regola assist, capitani e vice-capitani sono in concomitanza? C’è il problema della varianza, ovvero la misura del cambiamento di una variabile come quella del gol che porta quasi sempre al +3, se non +4 se si conta anche l’innalzamento di voto successivo al gol.

Il cambiamento tragico della variabile “gol fatto” è proprio la ragione per la quale la statistica è una via imprescindibile per capire come scegliere al Fantacalcio senza abusare troppo della fortuna, che porta ad affidarsi al “nome” piuttosto che al potenziale dimostrato al momento.

Per un parere più approfondito di come la statistica influenzi il Fantacalcio potete leggere la newsletter di Nicola Santolini Cosa Cambia al Fantacalcio che, in quanto abbonati, ricevete ogni sabato. In questo momento sfrutteremo un indice accumulatore molto famoso per ricavarne un sapere pratico.

2) Come capire e sfruttare l’underperformance

Una delle strategie pratiche che può restituirci il metodo statistico durante l’asta di riparazione è quella di confrontare l’underperformance rispetto agli Expected Goals avuti da determinati giocatori. La logica è quella di scegliere o chiedere in scambio i giocatori che hanno un valore superiore sugli Expected Goals (in confronto alle reti) e sugli Expected Goals Assisted, così da raccoglierne il rientro numerico nel breve periodo.

Kvicha Kvaratskhelia: 7.3 Non penalty Expected Goals; Gol fatti: 5;

Valentin Castellanos: 4.5 Non penalty Expected Goals; Gol fatti:2;

Ivan Ilic: 3.5 expected goals assisted; Assist: 2;

Remi Oudin: 3.1 expected goals assisted; Assist:1;

Questi sono solo alcuni nomi afflitti da un’underperfomance piuttosto consistente, se volete dare un’occhiata alla lista completa potete trovare il link qui.

Parte 2: L’intuito

Non è possibile affidarsi alla sola statistica per leggere determinate situazioni ed è proprio il vostro intuito a dover collaborare a stretto raggio con il vostro lavoro analitico. Questo è il mio vademecum per liberarsi dai bias del nostro pensiero.

1) Non liberarsi delle proprie gemme, o presunte tali

Non esiste un giocatore che non ci abbia deluso un minimo durante questa stagione, tra chi fa i conti con il momento tragico della propria squadra (Kvaratskhelia, Zielinski, Pellegrini) e chi per gerarchie e condizione fisica spesso troppo mobili (Scamacca, Dia, Chiesa).Qualunque cosa sia rimasta sul listone porta con sé la maledizione della varianza e spesso l’unica cosa che ci resta da fare è credere fino in fondo al nostro parco giocatori, evitando di rafforzare accidentalmente gli altri.

2) Come aiutarsi nella gestione dei propri top

La strategia più solida, da questo punto di vista, è provare a prendere giocatori dalla buona media voto potenzialmente rimasti svincolati come Frendrup, Bove, Carboni, Viola, Tchaouna, Mckennie nell’attesa che i propri top o semitop, come vengono chiamati, tornino a splendere. Non vi dimenticate che i 6.5 sono fondamentali per coprire i malus occasionali e rendere più pulito il potenziale bonus +4 delle reti. Importante non sovraccaricarsi di giocatori in ballottaggio (i centrocampisti di Frosinone, Juventus e Atalanta, l’attacco di Napoli e Roma) così da non essere forzati a scegliere il nostro top per titolarità.

3) Le possibili gemme nascoste, che possono tramutarsi in zirconi

Thomas Henry

Indice zircone: 30%

Siete disperati per il vostro Cyril Ngonge a Napoli? I suoi bonus dovrebbero essere raccolti tra il francese e Milan Djuric. Fatico a credere in un exploit tardivo di Saponara ma per i più temerari resta un’opzione percorribile, da ultimo nome del vostro reparto.

Yacine Adli

Indice zircone: 35%

Il centrocampo di Pioli richiede un talento vario abbinato a una buona qualità fisica. Per i più romantici quel talento risiede in Yacine Adli, che fu preso sulla scia dell’entusiasmo dello scudetto. Sarà lui il nuovo titolare, anche a discapito di un Bennacer spesso degente?

Emil Holm

Indice zircone: 45%

Il rientro di Hateboer sembra essere alle porte ma i bonus recenti ci stuzzicano a puntare su un possibile nuovo titolare dello scacchiere gasperiniano, che sappiamo essere in continuo movimento.

Gustav Isaksen

Indice zircone: 50%

Maurizio Sarri sembra essersene invaghito e a differenza del buon Gasp tende a riconfermare le sue visioni dell’intero, con Felipe Anderson e Zaccagni che non possono vantare la freschezza del danese. Potrebbe diventare un giocatore chiave.

Scommesse a bassissimo costo: Nwankwo Simy, Chaka Traorè, Roberto Piccoli

Il vostro ultimo nome del reparto d’attacco potrebbe essere la sorpresa tra le sorprese. Qui per forza di cose dovete andare di intuito, posso solo dirvi che l’attaccante del Lecce potrebbe salvarvi da un quasi certo SV, nonostante sia subentrato 17 volte su 20.

Zurkowski mi farà vincere il Fantacalcio?

Szymon Zurkowski è il glitch dell’asta di riparazione 2024. Ce n’è sempre uno ed è impossibile predirlo prima che accada. In 125 minuti spalmati in due presenze il nuovo centrocampista dell’Empoli ha già segnato 4 gol, uno ogni 31 minuti e 25 secondi, ed è già il miglior marcatore della squadra (obiettivamente offensivo per il resto dei suoi compagni). C’è di più: in 125 minuti ha segnato il 28,5% dei gol dell’Empoli, numeri da prime Cristiano Ronaldo (ma all’Empoli).

Che altro possiamo dirvi a riguardo? Ovviamente è impossibile che mantenga questa media da tripletta fissa, altrimenti a fine stagione avrebbe segnato oltre 50 gol e dovremmo iniziare a farci delle domande sulla vita sul nostro pianeta. Il fatto che questi 4 gol arrivino da 0.5 xG totali ci dà un po’ la misura delle cose, sia in positivo che in negativo: l’overperformance è da guinness, ma costruire in così pochi minuti un discreto bottino di occasioni è segno di vitalità offensiva, che all’Empoli serve come il pane.



Zurkowski arriva da 0 gol in 16 presenze in B con lo Spezia, anche con la Fiorentina non aveva mai segnato. L’ultimo gol prima di questa improvvisa eruzione era arrivato proprio con la maglia dell’Empoli due stagioni fa. Questo dato, preso con il senso della ragione, non promette niente di buono. Potete però credere che la maglia azzurra dell’Empoli sia una specie di incantesimo per il polacco. È con questi pensieri magici che, di solito, si vince (perde) questo gioco.

Che fare dei nuovi acquisti del Napoli

Tra le squadre di vertice il Napoli è l’unica che si sta muovendo sul mercato. Qui, mano mano che arrivano, vi diciamo cosa pensare dei suoi nuovi giocatori (in ottica Fantacalcio).

Pasquale Mazzocchi

Nel nuovo Napoli di Mazzarri, Pasquale Mazzocchi si è preso un posto da titolare. Già scordata l’espulsione lampo, il terzino/esterno/tornate si è dimostrato duttile e propositivo, elemento cardine di un 4-3-3/3-4-3 fluido in cui sembra starci bene. Da prendere soprattutto per il Mantra, visto che è un Dd, Ds e E. Se invece l’avete preso in estate: tenetevelo.

Hamed Junior Traorè

Nel calcio il tempo passa velocemente, ma appena due stagioni fa Traorè chiudeva una stagione da 7 gol e 4 assist e per lui si parlava addirittura di Manchester City. In quel Sassuolo giocava come trequartista di sinistra e la sua tecnica brillava negli isolamenti o comunque nella gestione del pallone negli spazi stretti.

A Napoli arriva come “erede in anticipo” di Zielinski e ha questa mezza stagione per convincere la società a investire 25 milioni per riscattarlo in estate. Mazzarri, però, intanto sembra essere passato a un centrocampo a due con Cajuste e Lobotka. Una soluzione tattica che non lo aiuterà visto che è molto più una mezzala che un mediano. Potrebbe giocare al posto di Kvaratskhelia, ma insomma non è una possibilità. Inoltre negli ultimi due anni, tra infortuni e difficile ambientamento in Inghilterra, ha giocato molto poco: potrebbe servirgli un po’ di tempo per ritrovare la condizione.

Messa così, non sembra un grande acquisto per la vostra rosa, ma è pur sempre un centrocampista molto tecnico, che vede la porta e con una buona creatività e il Napoli è una squadra forte, che crea molto e vuole giocare con il pallone. Valutate voi quanto il valore astratto di un calciatore sia importante rispetto alla piccolezza di certi dettagli tattici.

Cyril Ngonge

Difficile ci sia una lega in cui Ngonge non è stato preso in estate. Magari però è già vostro e vi interessa sapere quanto puntarci, se svincolarlo, se provare a inserirlo in uno scambio.

I fatti: Ngonge si giocherà i suoi minuti con Politano, che finora è stato il più continuo dell’attacco del Napoli (ma anche l’unico panchinabile). Politano tocca tanti palloni e ha tanta influenza sulla manovra offensiva di Mazzarri e, con 6 gol e 3 assist, sta anche dando un discreto contributo alla causa. Ngonge può fare addirittura meglio? Il suo arrivo al momento sembra più una bocciatura di Lindstrom e la necessità di avere una specie di jolly offensivo da giocarsi. Ngonge è infatti un giocatore duttile, ma non è un’ala pura come Politano.



Leander Dendoncker

L’arrivo di Dendoncker è un po’ misterioso e inatteso, sulla carta anche non del tutto necessario. Il centrocampo del Napoli a questo punto conta di Anguissa, Lobotka, Cajuste, Zielinski, Demme (forse), Traore e ora il belga. Se, però, come si è visto nelle ultime partite Mazzarri decidesse di passare in pianta stabile a una mediana a due, Dendoncker può scalare rapidamente le gerarchie.

In ogni caso non è un animale da Fantacalcio: la sua miglior stagione a livello realizzativo è stata la 2019/20 con 4 gol in Premier League, negli ultimi anni non è mai andato oltre i due/tre, che – su mezza stagione – capirete non è molto.

Lo prendo Tiago Djalo?



Quasi in silenzio la Juventus ha comprato quello che un paio di anni fa era considerato uno dei migliori difensori della Ligue 1.



Il suo arrivo è stato anticipato a gennaio per anticipare le concorrenti (dal primo febbraio Djalo avrebbe potuto firmare con chi voleva) e non per un reale bisogno in difesa. Fin qui la squadra di Allegri è stata un muro e Gatti, Bremer e Danilo sono inamovibili, ma nel calcio un infortunio è sempre possibile. Alle loro spalle Rugani sta avendo un’ottima stagione, mentre Alex Sandro sembra fuori dalle rotazioni.

In questo spazio può infilarsi Djalo? Il difensore portoghese non gioca da 10 mesi a causa della rottura del crociato e le sue condizioni sono un mistero. Dopo le visite ha detto che il ginocchio «è ok», ma certo ci vorrà un po’ per riprendere il ritmo e Allegri non è di quegli allenatori che hanno fretta. In ottica fantacalcio è ideale per chi ha già in rosa uno dei tre titolari della difesa bianconera: forse prestazioni e bonus non saranno come i loro, ma non sembra l’anno per lasciare scapparsi a cuor leggero un difensore della Juventus.

Che pensare di Tajon Buchanan

Tajon Buchanan è stato uno dei primi colpi del mercato invernale della Serie A, poi è scomparso in una botola. Vi ricordavate di lui? Un infortunio lo ha tenuto fuori fino a oggi ma all’Inter non sembrano essersene accorti. Ora, comunque, è pronto a tornare: contro la Fiorentina dovrebbe essere convocato e, magari, esordire dalla panchina. Dovesse entrare, saranno quei pochi minuti a decidere il suo prezzo all’asta; altrimenti dovrete giudicarlo a busta chiusa.

Buchanan è listato C ed E, una combinazione intrigante, ma è difficile non considerarlo come una riserva di Dumfries, con tutte le noie che comporta per il vostro Fantacalcio. Inzaghi infatti per i suoi esterni, più che all’alternanza, punta molto sui cambi a partita in corso. Buchanan, quindi, potrebbe avere il suo spazio, ma uno spazio che voi, che dovete decidere la formazione prima, vi darete sui denti (ovviamente, se avete in rosa Dumfries, prenderlo è una buona idea)(o magari volete fare uno sgarbo a chi ha in rosa Dumfries: ci sono molti motivi per volere un calciatore nella propria rosa)(questo però non è tra i migliori).

Per chi non smette di credere negli attaccanti giganti: Alberto Cerri

Se ti stai chiedendo se vale la pena spendere, e quanto, per Alberto Cerri, probabilmente, il tuo Fantacalcio è già andato a farsi benedire. Cerri, anche suo malgrado, rappresenta abbastanza perfettamente l’attaccante da NON prendere in questo gioco: mai titolare, segna poco in Serie A (record di gol, nel Pescara 2016/17: 2), non ha neanche quell’appeal da attaccante raffinato che può piacere ai pagellisti.





C’è un però: mai prima d’ora Cerri aveva meno concorrenza in Serie A. L’Empoli, al momento, è drammaticamente indietro per quanto riguarda gli attaccanti. Francesco Caputo ha 36 anni e l’usura dei veicoli troppo usati, dietro di lui Stiven Shpendi è invece ancora troppo acerbo. Arrivato da 2 giorni, Nicola lo ha messo in campo titolare col Monza. Non ha segnato, ma non è che si diventa Ibra nel giro di una notte. L’idea, però, è che possa giocare tanti minuti ed è pur sempre un centravanti: se l’Empoli non comprerà altri attaccanti sul mercato da qui al 31, non ti diciamo che quel credito lì, ma anche quei due o tre, se ti avanzano, investili su Cerri: lui te ne sarà debitore.

Sto in fissa con Dean Huijsen, che devo fare?

Prendilo.

Breve storia degli eredi di Ngonge a Verona

Tijjani Noslin

Nel 2021 Tijjani Noslin consegnava panini per Subway, tre anni dopo è un calciatore del Verona in Serie A. Basterebbe questo per farne un obiettivo della vostra asta, una specie di simbolo alle possibilità della gig-economy, ma c’è di più in Noslin?

📆 Het jaar van Tijjani Noslin Begin 2021: broodjes verkopen bij de Subway 🥖

Eind 2021: schitteren in de Eredivisie ⚽️ — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2021

Nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Eredivisie (stesso campionato da cui è arrivato Ngonge) con il Fortuna Sittard, segnando 10 gol in 71 partite. Giocava ala destra in un 4-3-3 che è atipico, visto che è destro di piede. Non dovete immaginarlo allora come quelle alette che entrano dentro al campo per disegnare calcio, ma come uno che prova a sfondare tutto, arrivare sul fondo per crossare o magari provare a trasformarsi in un secondo attaccante per usare il suo fisico. Non è leggero, non è raffinato, ma è un “torello”, come si può notare dai suoi buoni numeri difensivi e dalla sua struttura. A destra il Verona non ha grandi alternative, ma sembra stia mettendo in piedi un casting per trovare il nuovo Ngonge. Lui è quello che ci somiglia meno, ma ha anche il pregio di poter giocare a sinistra, a piede invertito.

Elayis Tavşan

Anche lui arriva dalla Eredivisie, anche lui si candida a una posizione da post-Ngonge, che può voler dire tutto oppure niente. Il Verona lo ha preso per due soldi dal NAC, visto che era in scadenza. L’ultima partita giocata è stata una vittoria per 4 a 1 contro il Fortuna Sittard di Noslin, non so magari è un’indicazione.

Olandese di origini turche, anche Tavşan è un’ala destra, lui sì mancino che gioca a piede invertito. Fisico longilineo, una buona frequenza di corsa, questo lo rende più animale da campo aperto: ha buoni numeri sulle corse progressive che possono far comodo a una squadra dal baricentro basso come il Verona. Certo, per il vostro Fantacalcio contano i gol e gli assist e qui siamo a 10 gol e 5 assist in 70 partite di Eredivisie: numeri sinistramente simili a quelli di Noslin (il bon-ton del Fantacalcio dice che dovreste prenderli entrambi, ma sarebbe una mossa suicida. Tavasan è listato solo A, mentre Noslin è sia A che W) (il consiglio però è scegliere in base al vostro istinto) (o di lasciar stare).

Se avete bisogno di sangue argentino nella vostra rosa: Santiago Pierotti

Santiago Pierotti ha il nome di un raffinato trequartista e il fisico di un centravanti tamarro e in lui convivono, con qualche difficoltà, queste due anime. È alto quasi un metro e novanta ma usa la suola; ha la pezza, ma vede poco la porta. Gioca sull’esterno, a destra, ma non sembra totalmente a suo agio e forse magari può fare anche la prima punta: chissà.



Arriva in un Lecce un po’ allo sbando, con D’Aversa pieno di dubbi riguardo ai suoi giocatori offensivi. Su chi punterà in questa seconda parte di stagione? Nessuno sembra più in grado di fare gol. Pierotti allora avrà sicuramente la sua occasione, se poi sarà in grado di sfruttarla, questo è tutto un altro paio di maniche, visto che le difficoltà del Lecce sembrano più collettive che individuali. Se non vi siete fatti fregare da Kristovic e Almqvist, forse potete farvi fregare da Pierotti (bisogna farsi fregare da almeno un giocatore del Lecce quest’anno).

Svincolo o non svincolo?

Benvenuti al nuovo grande gioco del Fantacalcio, in cui vi diciamo in poche righe se buttare al secchio il giocatore su cui tanto avete puntato in estate o se continuare a crederci.

Chris Smalling

A Roma si è detto di tutto sulle condizioni di Smalling: dai litigi con Mourinho, al rifiuto di prendere antidolorifici per superare l’infortunio, alle sirene arabe. Negli ultimi giorni è stato avvistato sui campi di Trigoria e sui propri canali social ha scritto un lungo messaggio di fedeltà alla causa. Potrebbe rientrare dopo metà febbraio, ma nella nuova difesa di De Rossi, sarà ugualmente efficiente? È una domanda che dovete farvi, ma se non lo avete svincolato fin qui, non conviene farlo ora.

Mitchel Bakker

L’avete pagato tanto in estate e poi è finito nella lista nera di Gasperini. Le voci di corridoio dicono che proprio l’allenatore non lo vede e il suo minutaggio rispetta questa versione. Se lo cedono all’estero: bene (se recuperate tutti i crediti); se lo tengono: svincolo; se lo cedono a qualche altra squadra di A (ora si parla di Roma): svincolo, prendo metà dei crediti e poi provo a riprenderlo a uno o due crediti.

Renato Sanches

Renato Sanches aveva due problemi: Mourinho e gli infortuni. Il primo è stato risolto, il secondo, purtroppo, credo non lo risolverà mai. Anche qui: valutate lo svincolo in base a quanti crediti lo avete pagato.

Davide Frattesi

Sarebbe davvero di cattivo gusto svincolare Davide Frattesi.

Jesper Lindstrom

Sarebbe da svincolare subito, ma se avete amato l’Eintracht Francoforte in Europa League dovete rimanergli fedeli.

Boulaye Dia

Non dovesse andare in porto lo scambio con Nzola: svincolare.

M’bala Nzola

Non dovesse andare in porto lo scambio con Dia: svincolare.

Ciro Immobile

È statisticamente quasi probabile che, almeno una volta nella vita, Ciro Immobile vi abbia fatto vincere il Fantacalcio o almeno andarci molto vicino. Non è quindi certo questo il momento di mettersi a dubitare di lui: l’avete pagato magari più di quanto vi sta dando, ma la stagione non è finita e rimane pur sempre uno dei migliori portatori di +3 degli ultimi anni. Inoltre, non troverete di meglio disponibile sul mercato.