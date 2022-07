Guida agli Europei femminili 2022

Esordire con un’avversaria così ostica potrebbe essere complicato oppure liberatorio – dipenderà con quale animo scenderanno in campo. L’Italia sembra abituata ad iniziare questo genere di competizioni scontrandosi con squadre forti e l’ultima volta che sono state chiamate a questo genere di impresa si era trattato proprio del Mondiale del 2019 in cui avevano battuto per 2-0 l’Australia, in quella edizione anch’essa una delle squadre favorite. A quel tempo era stata tutta una sorpresa, è vero, ma da quell’esordio sono cambiate molte cose. Ci sono stati i quarti di finale di quella edizione del Mondiale, poi gli ottavi di finale della Juventus in Champions League, e infine il professionismo con tutta la visibilità che lo ha preceduto, che anche solo tre anni fa sembrava inimmaginabile per il nostro calcio.

La formazione che si presenta in Inghilterra ha mantenuto uno zoccolo duro della squadra che aveva preso parte ai Mondiali, a partire da Linari, Gama, Bonansea, Girelli e Giacinti – tutte calciatrici che nel frattempo hanno continuato a crescere a livello internazionale, a lavorare sui dettagli, a limarsi per così dire. Per alcune di loro questo Europeo potrebbe essere l’ultima competizione europea in azzurro.

Nonostante questo, non è vero, come dicono in molti, che l’Italia non ha niente da perdere. Al contrario c’è molto in gioco e forse è anche per questo che Bertolini è stata così restia a sperimentare in fase di convocazioni. Alla scrematura finale dei raduni l’allenatrice ha lasciato a casa giocatrici importanti come Alia Guagni, Giada Greggi e Annamaria Serturini destando molte critiche da parte degli addetti ai lavori. Polemiche diffuse che, per inciso, sono il segnale che il calcio giocato dalle donne sta andando nella direzione giusta: è anche il dibattito a far crescere l’intero movimento.

A questo Europeo l’Italia si troverà a giocare con alcune squadre che sembrano più pronte fisicamente, e altre con una quantità di talento difficilmente pareggiabile sulla carta (parlo della Spagna e della Francia, principalmente, ma anche della Norvegia di Hegerberg). La squadra di Bertolini, contro queste avversarie, dovrà fare affidamento sui propri punti di forza: la compattezza tattica e la conoscenza quasi mnemonica che le giocatrici hanno sviluppato in anni di complicità a livello di club e di Nazionale.

Il modulo favorito da Bertolini è il 4-4-2, che a volte diventa 4-3-3 in base alla posizione di gioco di Barbara Bonansea – la vera stella, insieme a Cristiana Girelli, di questa squadra. È su queste due giocatrici che poggiano gran parte delle nostre speranze. Bonansea, con la sua progressione, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque, creando spazi per Cristiana Girelli, la nostra attaccante più fisica dentro l’area, ma soprattutto la calciatrice che più sembra maturata negli ultimi anni. Girelli è un’attaccante letale nella sua completezza, con un gioco che eccelle nel colpo di testa, nel gioco spalle alla porta, nell’uno contro uno in velocità, e a volte anche nelle punizioni dirette.



Qui nella gara di ritorno della Nazionale contro la Svizzera, partita valida per la testa del girone di qualificazione al Mondiale. All’82esimo il risultato non si è ancora sbloccato, ma ci pensa Girelli con una punizione di destro imparabile.

A Elena Linari, Sara Gama ed Elisa Bartoli, reduci dalle grandi prestazioni all’ultimo Mondiale in cui avevano fatto la storia con un passivo pari a zero gol subiti dopo cinque partite, si sono aggiunte Lisa Boattin e la giovane Martina Lenzini che si affiancano al reparto storico dopo una stagione strabiliante fra le file della Juventus. A centrocampo sarà esaltante vedere le prestazioni di Arianna Caruso, centrocampista dalla grandissima visione di gioco che sarà chiamata ad accendere il nostro talento nell’ultimo quarto di campo. Non solo Girelli e Bonansea, di cui abbiamo già parlato, ma anche Giacinti, Sabatino, Piemonte e infine la nuova arrivata Agnese Bonfantini che arriva in Nazionale al termine di una stagione in crescendo a livello europeo (è stato suo il gol della vittoria della Juventus contro il Lione).

Da un punto di vista fisico, Bonfantini è una delle poche giocatrici dell’Italia in grado di tenere il passo con le altre atlete di prima fascia che si scontreranno a questo Europeo. Ma sarà importante anche il suo istinto nel trovare l’inserimento in area e la capacità di “spaccare” la partita, nel caso dovesse entrare a partita in corso.

Nella conferenza stampa pre-amichevole con la Spagna Bertolini ha dichiarato che le sue giocatrici sono pronte, allenandosi talmente bene che in questi giorni per convincerle a uscire dal campo ha dovuto spesso nascondere i palloni, «altrimenti non c’era modo di finire l’allenamento». Vedremo se questa forza di volontà basterà a superare il girone, che rimane l’obiettivo minimo per l’Italia a questi Europei.