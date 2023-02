Guida all’asta di riparazione del Fantacalcio

L’unica domanda sensata che potete farvi prima dell’asta. Listati entrambi “A” (sia nel Fantacalcio “normale” che nel mantra) chi dei due potrebbe darvi quelle piccole gioie sotto forma di +1 o +3 che rendono così meravigliosa la vita?

Florian Thauvin arriva all’Udinese per sostituire Deulofeu che a detta di Sottil rimarrà fuori «mesi». Dovrebbe partire titolare quindi, in un sistema che gli chiederà di caricarsi sulle spalle tutto il lavoro di costruzione offensiva della squadra. Al suo massimo splendore Thauvin era un esterno destro meraviglioso, capace di inventare per i compagni o far da sé. Nel 2017/18 con la maglia dell’Olympique Marsiglia ha messo insieme una stagione da 26 gol e 15 assist; all’Udinese e a voi ne basterebbe un quinto per essere più che soddisfatti. In estate era diventato anche campione del Mondo con la Francia.



Molta acqua è passata sotto i ponti da quel giorno: un passaggio non memorabile al Newcastle e soprattutto un infortunio al ginocchio ne ha condizionato pesantemente la carriera. Nel 2021, a sorpresa, è andato a giocare in Messico ai Tigres, la stessa squadra di Gignac. Qui ha giocato pochissimo, sempre infortunato, a volte svogliato. È finita che un giorno non lo hanno più fatto entrare nel centro sportivo, rescindendo il contratto per prendere Lainez. Se per anni la Serie A ha cercato di comprare Thauvin, questa volta se l’è ritrovato in braccio quasi per caso: una scommessa a cui è stata costretta l’Udinese. Per il francese è una questione di forma: come sta? È ancora un giocatore di calcio? Può sostenere i ritmi della Serie A e del gioco dell’Udinese? Basta avere un sinistro fuori scala per stare in campo? È impossibile saperlo oggi, vi toccherà rischiare per scoprirlo. Piccolo bonus: potrebbe battere i rigori, buttalo via.

La chiamata sicura, allora, sarebbe Brekalo: al contrario di Thauvin nessuno dubita della sua condizione, che l’anno scorso era sembrata fuori scala per la Serie A (“In passato ha praticato atletica leggera” c’è scritto sulla sua pagina di Wikipedia). In un contesto ipercinetico come quello della Fiorentina, Brekalo avrà spazio come ala sinistra, dove Italiano non ha mai trovato qualcuno di affidabile. Rispetto alla stagione da 7 gol col Torino, giocherà un po’ più lontano dalla porta, quindi meno possibilità di segnare. Gli esterni della Fiorentina hanno dati sugli xG davvero scarni, ma almeno Brekalo dovrebbe essere meno impreciso di loro. Teoricamente dovrebbe agire molto da rifinitore, provare a fare l’ultimo passaggio per Jovic, Cabral o Kouame, valutate voi quanti assist può voler dire questa cosa.

Insomma, la testa dice Brekalo, il cuore Thauvin. Con cosa si fa il Fantacalcio potete deciderlo voi e solo voi.