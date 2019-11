Guida alle ATP Finals 2019

La prestazione relativamente deludente di Roger Federer ieri sera contro Dominic Thiem – va sottolineato relativamente perché stiamo comunque parlando di un uomo di 38 anni e 3 mesi – non ha sorpreso più di tanto chi lo aveva visto di recente. I problemi che lo svizzero ha fatto vedere a Shanghai – non solo nella sconfitta contro Zverev ma anche ad esempio contro Goffin – nella mobilità dei piedi e nella rapidità e nella coordinazione nei colpi in anticipo, non solo con il rovescio ma anche con il dritto soprattutto in corsa, si sono visti lungo tutto l’arco del torneo di Basilea, mascherati dalla difficoltà di Tsitsipas di colpire il rovescio sulle superfici molto veloci e da quella di De Minaur di spingere le tante palle in back che Federer gli aveva proposto.

Thiem è migliorato sul veloce ma Federer ha sbagliato tante palle in allungo e la lentezza dei suoi piedi è stata decisiva quando, sul 5-5 in entrambi i set, la risposta profonda in anticipo di Thiem lo hanno più volte trovato impreparato in uscita dal servizio, causando in entrambi i casi il break fatale nel rispettivo set.

La risposta in anticipo di Thiem è particolarmente incisiva, ma Federer non sempre è stato lucido con i piedi ad affrontarla. Qui perde subito il comando dello scambio e alla lunga perde anche il duello sulla diagonale del rovescio, commettendo una delle sue stecche old style tornate spesso in auge di recente, purtroppo per lui.

Ma non è tanto la sconfitta in due set secchi a preoccupare Federer, ancora in corsa per la qualificazione anche in caso di probabile sconfitta contro Djokovic, visto che Berrettini ha la chance di battere Thiem. È lo stato di forma generale mostrato dallo svizzero, sconfitto per giunta da un tennista spesso in difficoltà sui campi molto veloci, a suggerire che non sembra questo l’anno per la sua settima affermazione in carriera nel Master.

Il suo rivale storico, Rafael Nadal, era apparso invece in ottima forma a Parigi-Bercy nonostante il matrimonio celebrato pochi giorni prima, ma subito messo da parte nella sua lista dei pensieri con il viaggio di nozze rinviato di qualche settimana. Prima della semifinale contro Shapovalov, tuttavia, Nadal aveva rimediato uno stiramento addominale che lo ha costretto al ritiro nel torneo francese e lo ha messo in dubbio per le Finals.

Col senno del poi Nadal forse è stato però sfortunato nel sorteggio: affronterà tre U-23 molto esplosivi al servizio. In teoria parte favorito contro tutti e tre, considerato anche quanto in passato più volte sia Tsitsipas che Medvedev abbiano testimoniato le loro grandi difficoltà nell’affrontare la palla di Nadal. Sarà anche interessante scoprire se Nadal e Medvedev saranno capaci di generare una nuova sfida ricca di varietà tecnica e tattica come nella finale degli US Open.