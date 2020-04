I gol più brutti della storia del cinema

Fin dalla sua nascita il cinema ha provato a raccontare il calcio, fallendo miseramente in ogni occasione. Sono rarissimi i film appena decenti che parlano di calcio, come se fosse impossibile prendere uno degli argomenti più ricorrenti della nostra quotidianità e renderlo bel cinema (esistono addirittura bei film che parlano del meteo, per dire).

La prima opera di finzione mai realizzata sul calcio è il cortometraggio Harry the footballer la cui sinossi è più o meno questa: una stella del calcio è rapita dalla squadra avversaria. Tuttavia, viene liberato dalla sua ragazza appena in tempo per giocare una partita e segnare il gol della vittoria. Purtroppo non mi è stato possibile visionare la pellicola, ma potrà mai essere un bel film?

Un fotogramma di Harry the footballer in cui le scene di calcio non sembrano capolavori. Se siete in Inghilterra potete vederlo a questo indirizzo.

Reso finzione il calcio diventa uno spettacolo brutto, sgraziato, non si avvicina minimamente alla realtà. Ogni tentativo di prendere quello che succede in un campo da calcio e inserirlo nelle rigide gabbie della settima arte si trasforma in un grottesco teatrino più vicino al calcio di Holly e Benji che non a quello di Messi e Cristiano Ronaldo. Eppure in molti ci hanno provato e continueranno a provarci, trattando il calcio cinematografico come una cosa realistica, in cui lo spettatore può riconoscere lo sport più famoso del mondo. In questi film il cortocircuito più evidente è rappresentato dal gol: viene preso maledettamente sul serio dai personaggi, ma visto da fuori – dallo spettatore – è semplicemente ridicolo.

Partendo da questo articolo apparso su The Ringer, ho provato a rispondere a una domanda: qual è il più brutto bel gol in un film? È un brutto bel gol quello che dovrebbe essere un bel gol (o almeno gli attori stanno provando a farlo sembrare tale) ma in realtà chi ha visto almeno una partita di calcio capisce benissimo che è un gol brutto, o perché proprio brutto o perché anti-fisico, ovvero contrario ad ogni legge che regola il mondo e quindi anche il gioco del calcio.

Ho scelto di eliminare le tipologie di brutto bel gol riportate di seguito:

– tutti i gol volutamente brutti (ad esempio quelli scemi segnati con il sedere nei film di serie b italiani sul calcio);

– tutti i gol fatti a calcetto (soprattutto perché non mi andava di scrivere del film Amore bugie e calcetto);

– tutti i gol che sono la replica di gol veri (tipo lo strano montaggio tra il gol del siglo e le facce dell’attore che interpreta Maradona nel film La mano de dios);

– tutti i gol segnati in allenamento (come quelli segnati nel film Maledetto United);

– tutti i gol segnati nei cartoni (per intenderci, questi)

– tutti i gol segnati in partite tra bambini (quindi tutta la commedia sportiva americana, tipo questa o questa);

– i gol segnati dai cani (non vi devo neanche spiegare il perché).

Per metterli in classifica ho scelto tre parametri: bruttezza estetica del gol, incapacità degli attori nel gioco del calcio, quanto dovrebbe essere bello e invece è brutto e dato dei voti da uno a dieci.