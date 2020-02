Gli inni più belli della Serie A

“We are mental and we are barmy, / here we go, rock’n’roll!”

In questa playlist non poteva mancare Hellas Army – l’inno ufficiale dell’Hellas Verona (davvero) – perché è l’unico di questa lista a essere davvero scorretto, incattivito e svuotato di buoni sentimenti. Firmato Sumbu Brothers, sgomita bene nel limbo delle melodie aggraziate delle altre squadre, forte di uno ska-hard rock con tutti i crismi: le chitarre da manate in faccia, la batteria a mo’ di incudine, un ritornello corale che è una goliardica marcetta e un cantato – urlato – in addirittura due lingue (inglese e italiano). Spaccone e rissoso ai limiti dello sfottò, sul carichissimo “stan arrivando i gialloblu” dell’inciso sembra di sentire sotto l’eco di un “…e vi facciamo un culo così!”.