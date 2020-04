Giovani talenti dalla Ligue 1 – Terza parte

di Marco D’Ottavi



Imran Louza è nato a Nantes il primo maggio del 1999, a sette anni è entrato nell’accademia giovanile della squadra francese e l’anno scorso ha debuttato tra i grandi, all’ultima giornata di campionato. Quest’estate è stato definitivamente aggregato alla prima squadra, debuttando da titolare alla seconda giornata contro il Marsiglia, nel ruolo di attaccante destro. Un girone dopo ha servito l’assist per il secondo gol e avviato l’azione del terzo nella convincente vittoria per 3-1 contro il Marsiglia secondo in classifica. In quella partita ha giocato come interno di centrocampo in un 4-2-3-1, il ruolo in cui ha iniziato nelle giovanili prima che nel Nantes B lo spostassero più avanti.

In questa stagione Louza è stato schierato da Christian Gourcuff come esterno destro, trequartista e centrocampista centrale. Il suo allenatore delle giovanili ha detto che Imran «È un giocatore intelligente che […] sa come adattarsi, per questo si può essere tentati di usarlo in diverse posizioni». Louza è alla prima stagione tra i professionisti, ma già riesce a portare in campo questa sua intelligenza. Il suo gioco è molto pulito e preciso, raramente tocca il pallone più del necessario e non a caso il suo idolo è Andres Iniesta.

Nel Nantes è il secondo giocatore per passaggi chiave ogni 90’ (1.5), il migliore in Ligue 1 tra gli under 21, pur avendo giocato quasi metà delle sue partite davanti alla difesa. Questo grazie ad una sensibilità tecnica sopra la media nel piede sinistro, che gli permette di trovare i compagni dietro la linea avversaria con filtranti tagliati e precisi, capacità che gli permette di giocare come trequartista con profitto, nonostante debba ancora migliorare in fase conclusiva (2 gol fatti, tirando quasi 2 volte a partita). Tuttavia Louza è nei primi posti anche contrasti (2.2), numero di passaggi (42.9) e falli fatti (1.9). Louza è un giocatore che legge bene le partite e grazie a questa capacità di saper essere sempre al posto giusto il suo sviluppo più naturale sembra quello di centrocampista, un ruolo che interpreta con autorità e sicurezza nonostante l’età.

In campo Louza è ovunque.

Dopo queste prime venti partite quello che non sembra è un esterno d’attacco, una posizione di campo dove i suoi limiti escono più fuori: Louza non è ancora un buon dribblatore (1.9 tentati per 90’, con appena più della metà riusciti), ne ha la velocità e lo strappo per essere decisivo partendo dall’esterno. Louza non è infatti un giocatore esplosivo e sotto l’aspetto fisico deve lavorare molto se vuole scalare le gerarchie del calcio francese.

Il suo allenatore ha sottolineato spesso l’aspetto mentale del suo gioco: ad appena vent’anni, alla prima stagione, Louza è uno dei leader di questo Nantes che sta ben figurando in Ligue 1. Dopo la partita ha dichiarato che alla sua squadra servirebbero «due Imran», cosa che in alcuni momenti sembra accadere veramente.