Giocatori in scadenza per la vostra squadra

Mentre il calcio giocato riprende più o meno ovunque, i contratti in scadenza si aggirano come spettri per l’Europa. Il 30 giugno centinaia di calciatori si ritroveranno liberi da vincoli con le loro squadre, ma con davanti ancora uno stuolo di partite da giocare che lascia interdetto il loro destino. Le direttive della FIFA prevedono che un calciatore in scadenza possa lasciare una squadra a partire dal 1 luglio, ma non disputare gare con un’altra maglia in questa stagione, lasciandoli quindi di fatto in una specie di purgatorio calcistico. È il caso, ad esempio, di Kalulu, terzino di belle speranze appena preso dal Milan a parametro zero dal Lione, ma che non potrà essere schierato nonostante in Francia la Ligue 1 sia stata dichiarata finita. L’assurda posizione in cui si trovano, oltre al contemporaneo slittamento del calciomercato (sia come atto pratico che come topos estivo) ha praticamente silenziato i destini dei giocatori in scadenza. Con grande probabilità la maggior parte di loro rinnoverà il contratto di un paio di mesi, ma alcuni di loro potrebbero lasciare la squadra in cui sono ora tra meno di una settimana. Così, all’improvviso, come se fosse normale.

In questi giorni capiremo meglio cosa accadrà: anche chi si è già accordato con il proprio club per allungare fino ad agosto il vecchio contratto e concludere questo rigurgito di stagione potrà parlare con altre squadre e prepararsi un futuro che sembra sempre più prossimo, visto che la prossima stagione inizierà praticamente appena finisce questa. E in un mercato che dovrebbe risentire delle perdite economiche dovute alla pandemia di coronavirus, la possibilità di firmare un calciatore senza pagarne il cartellino può essere ancora più determinante per il destino di una squadra. Soprattutto in Serie A, un campionato in difficoltà economica già prima della pausa forzata.

Per questo abbiamo scelto i migliori giocatori in scadenza, ipotizzando quali squadre in Serie A ne avrebbero bisogno e quali invece si sono già mosse, tenendo conto del fatto che si tratta di giocatori che in ogni caso potranno vestire la nuova maglia solo a settembre.

Una lista che potete mandare al vostro direttore sportivo di fiducia.